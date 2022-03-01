Arda’yı artık korumasanız mı sanki?

Sami Uğurlu’nun Kasımpaşa’sı ligin çağdaş futbol oynayan takımlarından biri. Özellikle yeni yıla girmemizle birlikte hemen her müsabakada iyi futbol ortaya koydular; son 8 maçın sadece birinde (Trabzonspor’a) gol atamadılar. Düne kadar da yalnızca onu kaybetmişlerdi zaten. Kalan tüm maçlarda topa sahip olmak isteyen, ön tarafta çoğalan, her hattıyla deneyen, bunun da ödülünü 2-3 gol atarak alan bir ekipti Kasımpaşa. Dün orta sahada tek defansif Doğucan’la başladılar. Beş yetenekli Eysseric, Ouanes, Hajradinovic, Fall ve Umut Bozok’u bir arada kullanma cesareti gösterdiler. Son bölümde de Mabil-Muleca enjeksiyonuyla maçın her anında aramaya devam ettiler. Aldıkları risk dozunun yüksek olmasının bedelini ödediler belki de dün maçın son bölümünde.

UMUT BOZOK ŞU ANDA LiGiN EN YERLi SANTRFORU

Dün özellikle ilk devrede üstün olan taraf Kasımpaşa idi. 45 dakikada topa %55 sahip oldular, şutlarda 12-3, kornerlerde 6-0 üstünlük kurdular. Rossi-Zajc işbirliği güzel bir gole engel olamadılar sadece. Sami Uğurlu’nun oyununun tek eksiği Umut’u yeterince topla buluşturamamalarıydı dün. Ligin şu anda en iyi yerli santrforu Umut... Süper Lig’de aktif futbolcular içinde en fazla faule maruz kalan da o üstelik. Bence milli takıma da göz kırpıyor. Mart ayı içinde açıklanacak milli takım kadrosunda Belçika’nın tozunu atan Deniz Undav’la birlikte, Umut Bozok ve Yunus Akgün’ün de olmalarının gerektiğini düşünüyorum kesinlikle.

ARDA, HATLARI BiRBiRiNE BAĞLAMA KONUSUNDA USTAYDI

Fenerbahçe’ninse bir stratejik devamlılığı yok, net bir oyun tanımları söz konusu değil. Ama iyi oyuncuları var kesinlikle. Dün ilk bir saatte sahada kalan Arda Güler, yine hatları birbirine bağlama konusunda ustaydı. İsmail Kartal onu oyundan çıkararak korumak yerine keşke perşembe akşamı Sosa’yı, dün de İrfan’ı korusaydı diye düşünmeden edemiyor insan!

Arda’nın yanı sıra dün alışık olmadığı bir rolde oynamasına rağmen Szalai, merkezdeki dinamizmiyle Crespo, kritik anlarda kritik kurtarışlarıyla Altay ön plana çıktılar yine. Fenerbahçe de iyi oyunuyla değil, iyi oyuncularıyla kazanabildi zaten bu maçı da.