Fenerbahçe'de İsmail Kartal kötü haberi verdi! 'Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamaları;

Bugün kazanmaya geldik buraya. Ligde üst üste 2 maç kazandıktan sonra bu maçı da kazanıp üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak için, sezon sonuna kadar kendimize yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Bu nedenle bu maç çok önemliydi.

İlk yarı 2-3 yapabilirdik. Daha sonra rakip denge kurdu. İki takıma da üç puan lazımdı. Arkada büyük boşluk bıraktılar. Biz de bu nedenle Mert, Serdar, Pelkas ve Valencia'yı aldık. Golden önce 3-4 net pozisyonumuz var. Son pasları doğru yapsak, golü bulurduk. Her iki takım da 125'er kilometre koştu. Kasımpaşa ligde son 10 maçta bir tek Trabzonspor'a ve bize kaybetti. Bir oyun ve fizik gücü var.

Haberin Devamı

Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum.

Slavia Prag maçında Ferdi Kadıoğlu'nu kaybettik. Maalesef 1.5-2 ay sahalardan uzak kalacak. Filip Novak'ın sahalara nasıl döneceği ise belli değil.

"ARDA GÜLER'İ KİMSE TANIMIYORDU"

Arda Güler için daha önce 'korumamız lazım' şeklindeki konuşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Kartal, "3 hafta önce Türkiye’de Arda’yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda’yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum. Çağtay ve Arda’ları çıkartıp oynatıyorum. Son zamanlarda Fenerbahçe tarihinde bunları oynatan tek teknik adam benim galiba Fenerbahçe’de. Türkiye’deki futbol adamlarımızın, federasyonun isteği genç oyuncuların oynaması değil mi? Onları oynatacağız diye kaybetmeyelim. Bugün Ferdi 2 ay yok, Slavia maçında sakatlandı. O takım en çok koşan, sert oynayan takımlardan biri. Biz Arda gibi oyuncuları doğru zamanda doğru şekilde oynatıp baskıdan kurtarmak ve bir şeyleri başarsın diye oynatıyoruz. Hatalarda yapacak, bunlar genç ve hata yapa yapa olacaklar. Ancak çok sert bir takım, bir kaç sefer aynı sertliği gösterselerdi ve bir iki kere hata yapsa özgüveni kaybetse, sahada sindirselerdi biz bugün çok daha fazla onun özgüveni kazanmasını yapacak şeyler daha zor olurdu. Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye garanti yok. Burası Fenerbahçe. Onları doğru maçlarda oynata oynata Fenerbahçe’nin ve Türk futbolun en iyi oyuncularından biri olacak. Herkesin sabırlı olması lazım. Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi hepsine sahip çıkıp destek olmamamız lazım. 17 yaşına girdi bu çocuk. 3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye’de, biz oynattık. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Geç bulduk çabuk kaybetmeyelim“ ifadelerini kullandı.



VALENCIA'YI ERKEN ALABİLİRDİM"

Haberin Devamı

Oyuncu değişikliklerine değinen İsmail Kartal, "Rakip çok üzerimize geliyordu, Pelkas, Serdar ve Mert Hakan değişiklikleriyle oyunu dengeledik. Dönen her top rakibe tehlike oluyordu. Boş oyuncuyu doğru zamanda buluştursaydık goller bulabilirdik. Onlar geliyordu ama duvara çarpmış gibiydi. Valencia’yı daha erken alabilirdik, sabrettim. Sonra onu maçı kazanmak için oyuna attık“ değerlendirmesini yaptı.



"TRABZONSPOR MAÇLARI SES GETİREN MAÇLARDIR"

Trabzonspor ile oynanacak olan maça değinen Kartal, “Fenerbahçe, Trabzonspor maçları hem İstanbul’da hem Trabzon’da her zaman ses getiren maçlardır. Biz kendi evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligdeki sıralamadaki üst sıralarda kendimize iyi yer bulabilmek için Trabzonspor maçını kazanmamız lazım. Burada kendi evimizde oynarken de taraftarlarımızdan isteğim böyle bir maçta gelip bizi sonuna kadar desteklemeleri. Onları yanımızda görmek istiyorum. Bize ve takıma inanmalarını istiyorum. Onlar bize destek verirse, onların enerjisiyle daha çok şey başaracağız. Onlar varsa biz varız. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var. Takım olarak belki onların isteklerine bu sezon belki çokta mutlu edebilecek durumda değiliz. Farkındayız ama biz onları mutlu edip kendimizi affettirmek istiyoruz. Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe de bütün oyuncularımız değerlidir ve ondan dolayı kulüptedir. Maç maç bakıyoruz. Burada formayı giyip sahaya çıkan her oyuncu hakkını vermesi lazım. Kim veriyorsa, vermek istiyorsa o oyuncuları bir araya getiriyoruz. Bu maç Sosa yoktu, dinlendirdik. Onun yerine oynayan oyuncular iyi mücadele etti. Trabzonspor maçını izleyip, düşünüp ona göre analiz yapacağız“ şeklinde konuştu.



"İRFAN CAN'I BİLEREK OYUNDA TUTTUM"

Haberin Devamı

İrfan Can Kahveci’nin performansıyla ilgili soruya cevap veren Kartal, "İrfan Can’ı bilerek tuttum, maç eksiğini temposunu kazansın diye. Bizim takımımızın ona ihtiyacı var. Biraz fazla tuttuk ki maç ritmini yakalayabilsin diye ve onu bilerek yaptım“ diye konuştu.