Acı 55 yılını doldurdu

Wembley’deki yarı final maçı öncesi Danimarka kalecisi Schmeichel, İngiliz gazetecinin futbolun eve dönüp dönmeyeceği hakkındaki sorusunu alaycı bir dille yanıtlamıştı:

“Futbol eve mi dönüyor? Sahi futbol hiç eve gelmiş miydi ki? Siz hiç kazandınız mı bu kupayı?”

Schmeichel bir bakıma haklıydı. 61 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinde İngilizler’in bırakın kupası, tek bir finali daha yoktu düne kadar. Ancak Schmeichel’ın gözden kaçırdığı bir şey vardı. 1996 yazında hepimizi etkisi altına alan o muhteşem şarkı, zaten mutlu bir hikaye değildi ki! İki komedyen Baddiel ve Skinner, futbol eve hiç gelmediği için mutsuzlardı aslında:

“İngilizler formalarını giyiyor Jules Rimet hâlâ ışıldıyor Otuz yıl süren acı Hayal kurmamıza engel olmuyor!”

Schmeichel’ın zannettiğinin aksine, 25 yıldır İngiliz futbolunun ulusal marşı haline gelen bu şarkı bir kazananın değil, kaybedenin öyküsü. Sürekli kaybeden ama buna rağmen her turnuvaya umutla giden, hayal kurmaya devam eden bir ulusun hikayesi.

BU ZAFER MANCiNi’NiN

Dün Wembley’de daha ikinci dakikada Shaw’un süper golü gelince İngilizler’in hayalleri çok daha fazla büyüdü şüphesiz. İlk 45’te Southgate’in önde baskı stratejisi sonuç verdi, İtalyanlar’ı bir devreliğine durdurdular. Ancak 46’ncı dakikayla beraber tamamen değişti tablo. 2018’de dibe vurmuş İtalyan futboluna Rönesans’ı yaşatan Mancini, finalde de doğru oyun ve oyuncu değişiklikleriyle takımının vitesini artırdı her dakika. Maçın ilk yarısında havada Kane’i durdurmakta güçlük çeken Bonucci-Chiellini ikilisi, ikinci devreyle beraber gökyüzünün patronluğunu tekrar ele aldılar. 120 dakikanın sonunda İtalya %65 topla oynama ve 18’e 6 şut istatistiğiyle de ikinci golü çok daha fazla isteyen taraf olduklarını kanıtlamışlardı.

İtalyanlar son 75 dakikada oynadıkları üstün futbolun karşılığını penaltılar yoluyla aldılar. İngilizler’in 55 yıllık acısı yine bitmedi. Futbol eve değil, Roma’ya döndü. Mancini, 2018’de cehennem gününden aldığı İtalya Milli Takımı’nı adeta cennete taşıdı. Bu zafer Mancini’nin.

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