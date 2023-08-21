70. dakikada orta sahayı kaybetti

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İki haftadır Pendikspor’un maçlarını doksan dakika izleme şansı buldum. Eski Beşiktaşlılar Diaby ve Welinton, eski Galatasaraylı Emre Taşdemir, eski Trabzonsporlu Serkan Asan, ligin deneyimlileri Halil Akbunar, Tzavellas, Rassoul, İbrahim Akdağ gibi oyuncuları toplayarak bir takım yaratmaya çalışmışlar. Dün sahaya çıkan Pendikspor ilk 11’inin yaş ortalaması 30’du.

HEP ViTES ARTIRDI

Geçen haftaki maçta da ilk 11’lerinin yaş ortalaması 31’di. Hatay’a karşı çok kötü bir ilk yarı oynadılar. Osman Özköylü devrede üç değişiklik yaptı, gidişatı düzeltemedi ama bir tık gelişti takımı. Dün de 5 değişiklikle başladı, ancak ikinci yarı Romero’yu soktuktan sonra ideali buldu. Pendik’in Süper Lig’deki ilk 4 devresinin her birinde birer vites artırdığını söyleyebiliriz kesinlikle. Beşiktaş’ınsa 10 Ağustos- 3 Eylül arasındaki 24 günde 8 maçlık yoğun takviminin sıkıntısını yaşadığını söyleyebiliriz dün. Şenol Güneş, 15 gün içinde Pendik, Dinamo Kiev, Adana Demir, Dinamo Kiev ve Sivas’la oynayacağı için dün 60’la 70 arası radikal hamleler yaptı orta sahasında.

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DAĞINIK VE BiTKiN

Maça sağ önde başlayan Onur’u 60’ta beke kaydırıp önünde Rashica’ya şans verdi. Sol açıkta Muleka başladı, Chamberlain devam etti, Rebic bitirdi. Ancak özellikle 70’te Hadziahmetovic oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş orta sahanın kontrolünü tamamen yitirdi. Altı numarada Gedson, iki yanında Salih-Chamberlain’li o orta saha hem dağınık hem de bitkin bir görüntü verdi dakikalar ilerledikçe. Beşiktaş haftada bir maç oynarken 11-12 adamla iyi götürüyordu işi. Ancak perşembe-pazar oynamaya başlayınca 12 futbolcuyla aynı standardı korumak mümkün olmuyor tabii.