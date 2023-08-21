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Beşiktaş'tan sert açıklama: Emek hırsızları

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#Beşiktaş#Ümraniyespor#Süperlig
Beşiktaştan sert açıklama: Emek hırsızları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 01:19

Beşiktaş, Pendikspor maçının ardından Omar Colley'in iptal edilen golüne ilişkin bir açıklama yayımladı.

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Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Siyah beyazlı takım, mücadelede Omar Colley'in iptal edilen görüntüsünü paylaştı.

Beşiktaş bu paylaşımında, "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ: "AUT POZİSYONUNUN VAR KAYITLARINI İVEDİ BİR ŞEKİLDE İSTİYORUZ"

Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmasında iptal edilen golü için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) VAR kayıtlarını istedi.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Pendikspor maçındaki aut pozisyonunun VAR kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz. Hemen bugün" denildi.

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#Beşiktaş#Ümraniyespor#Süperlig

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