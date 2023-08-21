Beşiktaş'tan sert açıklama: Emek hırsızları

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Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Siyah beyazlı takım, mücadelede Omar Colley'in iptal edilen görüntüsünü paylaştı.
Beşiktaş bu paylaşımında, "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ: "AUT POZİSYONUNUN VAR KAYITLARINI İVEDİ BİR ŞEKİLDE İSTİYORUZ"
Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmasında iptal edilen golü için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) VAR kayıtlarını istedi.
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Pendikspor maçındaki aut pozisyonunun VAR kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz. Hemen bugün" denildi.
Beşiktaş: Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksinizhttps://t.co/Bb3naaB5Y6
Beşiktaş: Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksinizhttps://t.co/Bb3naaB5Y6—Spor Arena (@sporarena) August20, 2023