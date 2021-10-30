65. dakikada Rus ruleti başladı

Trabzonspor’un bu sezon ligde 11 maçın 10’unda sergilediği tescilli bir oyunu var: Stoperlerinden oyun kuruyorlar. Topla rakip yarı alana yerleşip set oynuyorlar. Zaten Karagümrük’ten sonra ligde en fazla topla oynayan takım Trabzon (%57). Ayrıca yerleşik hücumlardan bulunan gol sayısında Beşiktaş’la birlikte zirvedeler.

Bu stratejinin tek istisnasını geçen hafta İzmir’de uygulamışlardı. Özellikle ilk 45’te Göztepe çok presli ve etkili bir top oynayınca Avcı’nın takımı resesifleşti. Oyunu genelde kendi yarı sahasında kabul etti ve geçiş hücumlarıyla fırsat kolladı. Golü de zaten Abdülkadir Ömür’ün hızlı bir çıkışıyla buldular. Dünse Trabzon’da orijinal oyunlarına döndüler. Yine topa sahip olan, yine yöneten, yine domine etmek isteyen bir anlayış.

BAKASETAS-NWAKAEME ŞART

Ancak bu anlayışı doğru oynayabilmek için sahada telepatik uyumları olan, ana pas istasyonları Bakasetas ve Nwakaeme’ye ihtiyaç var. Bu iki adam, ilk 10 maçta Trabzon’un bu sezon attığı 22 golün tam 18’inin içinde varlar (atarak, asist yaparak ya da gol öncesi pas trafiğine katılarak). İkili henüz tam olarak düzelemedikleri için 11’de yoktular ve onların eksikliğinde Trabzon her zamankinden daha fazla pas hatası yaptığı bir ilk devre oynadı. Avcı, pas kalitesini artırmak için merkezi kalabalıklaştırdı; sağ açık Abdülkadir Ömür ve sol açık Djaniny içeriye devrilerek oynadılar. İlk yarının ortalarından itibaren vites biraz yükseldiyse de soyunma odasına beraberlikle girebildi ev sahibi ekip.

BİR O KALEDE, BİR BU KALEDE

Avcı da ilk 45’teki pas hatası sayısından belli ki memnun değildi, 46’da Berat/Nwakaeme, 65’te de Siopis/Bakasetas değişiklikleriyle yeniden dizayn etti ön tarafı. Deyim yerindeyse “4-0-6”ya çevirdi formasyonu. Avcı’nın bu tarz cesur değişikliklerini ben bir futbolsever olarak seviyorum, daha önce Alanya ve Kayseri maçlarında da son yarım saatte yapmıştı bunu. Belki bu sisteme döndükten sonra kontratak fırsatları veriyorlar, belki orta sahaları kolay geçilmeye başlıyor, topu bir o, bir bu kalede görüyoruz. Neredeyse iş Rus ruletine dönüyor sahada.

RİSKLİ VE KEYİFLİ

Ama tekrar altını çizmek istiyorum, bir futbolsever olarak böyle ezber bozan cesur değişiklikleri izlemek keyif verici. Sahadaki Trabzonlu futbolcular da böyle düşünüyor olmalılar ki iki cesur değişiklikten sonra yine vites artırdılar, yine golü buldular ve yine maçı çevirdiler.

Süper Lig’de sezonun en formda teknik adamı Abdullah Avcı. Bu maçın da başrolünde bence o ve cesur değişiklikleri vardı yine.