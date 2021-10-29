Dorukhan Toköz: "Eski formumu yakalıyorum"

Haberin Devamı

Eski formunu yavaş yavaş yakalamaya başladığını kaydeden Dorukhan, "İlk başta geriye düştük penaltı golüyle. Ama iyi mücadele ettik. Hocamızın istediği oyunu oynayabildiğimiz sürece gol atabileceğimizi biliyoruz ama Rizespor'u gerçekten tebrik ederim. Çok iyi bir maç geçti iki takım arasında. Eski formumu yakalıyorum yavaş yavaş. Şanssız sakatlıklar geçirdim. Liderlik çok güzel bir şey. Maçı da erken oynadık, iyi oldu bizim için. Diğer maçları da takip edeceğiz. 3 puan aldığımız için mutluyuz. İnşallah lider şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Anthony Nwakaeme ise "Biz bir yarışın içindeyiz. Bu yarış kısa değil, uzun bir maraton. Her galibiyet, her puan çok değerli. Asla kolay olmayacak ancak bu yarışı önde bitirmeye hazırız." dedi.