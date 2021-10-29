Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında Gervinho sakatlandı!

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı.
Bordo-mavililerde maça 11'de başlayan Gervinho sakatlandı ve sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Fildişili yıldız, 13. dakikada yerini Andreas Cornelius'a bırakmak zorunda kaldı.
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