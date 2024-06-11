500 dakikada tek bir gol

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Son dört günde İtalya ve Polonya ile iki hazırlık maçı oynadık, bir gol attık. Üç ay önce oynadığımız iki hazırlık müsabakasında tek bir penaltı golü bulabilmiştik. Ondan önce de son iki golümüz penaltılardandı. Son 6 ayda 500 dakika futbol oynadık, penaltılar dışında tek 1 sayı yapabildik. Bu 500 dakikadan özellikle ofansif departmanda birtakım dersler çıkarmamız gerektiği ortada.

iLK DEVRE ÇÖPE GiTTi

Bence ulusal takımımızın ilk sorunu, hâlâ net bir iskelet oluşturamamamız. Denemelerin sonuçlanmaması. Aynen bizim gibi Almanya için bavul hazırlayan rakibimiz Polonya dün maça as 11’iyle çıktı. Bire bir aynı ilk 11’le Mart’ta Estonya ve Galler play-offlarını da oynamışlardı. Sakatlıklar engel olmazsa muhtemelen aynı 11’le Avrupa Şampiyonası’nı da oynayacaklar. Net bir 11’leri var. Net bir oyun planları var. Bizse maalesef 18 Haziran’da Gürcistan maçına hangi 11’le çıkacağımızı hâlâ bilmiyoruz. Ben dünkü Polonya maçının bir Gürcistan provası olmasını umut ediyordum ama özellikle ilk devre çöpe gitti bence.

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ÖN TARAFTA YiNE DAĞINIKTIK

İkinci önemli sorunumuz da topu öne kadar taşımayı bir şekilde becersek de, üçüncü bölgedeki kısırlığımız. Dün ilk 45 dakikada yine ön tarafta dağınıktık, organizasyondan ve kolektiviteden uzaktık. Bireysel kıvılcımlar dışında biz nasıl gol atacağız kaygısı yarattı yine ilk devredeki görüntümüz.

DEĞiŞiKLiKLER UMUT VERDi

Neyse ki ikinci yarıdaki değişikliklerle çok daha umut veren bir görüntüye kavuştu ay-yıldızlılar. Arda Güler, Real Madrid’de aldığı her dakikanın kıymetini nasıl biliyorsa, milli takımda da bıraktığı yerden devam ediyor. O sahaya adım attığı andan itibaren maçın ritmi değişti. Onun oyununa dönüştü iş. Arda’yla birlikte dün ikinci yarıda Barış Alper ve Kenan Yıldız da hareketliydiler, etkiliydiler ve bu ön grubun Gürcistan maçına başlaması gerektiğini hissettirdiler izleyenlere.

ARDA VE MERT GÜNOK HAZIR

Tam bir hafta sonra Dortmund’da oynayacağımız Gürcistan maçı öncesi Arda’nın yanı sıra Mert Günok da turnuvaya hazır bir görüntü verdi. Özellikle ikinci yarıda kalesine yönelen iki kontratakta önemli kurtarışlar yaptı Mert.