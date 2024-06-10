Polonya - Türkiye maçında Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz büyük beğeni topladı! Samet Akaydin'in hatası...

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A Milli Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları İtalya mücadelesinin 11’ine göre Polonya karşısında 7 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ile Ahmetcan Kaplan ise maç kadrosunda yer almadı.

SEMİH KILIÇSOY İLK KEZ İLK 11'DE

Milli takımın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Polonya karşılaşmasına 11’de başladı. İlk kez İtalya ile oynanan özel maçta A Milli Takım’ın formasını giyen Kılıçsoy, bu müsabakaya yedek başlamış daha sonra oyuna dahil olmuştu. Montella, 18 yaşındaki futbolcuya Polonya mücadelesiyle ilk kez 11’de görev verdi.

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YASİN ÖZCAN MAÇ KADROSUNDA

Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takımı’nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. Özcan, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Milliler müsabakaya; Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yasin Özcan, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

48 BİN KİŞİ İZLEDİ

Polonya - Türkiye maçına ilgi yoğundu. PGE Narodowy Stadyumu'ndaki karşılaşmayı toplam 48 bin 677 taraftar takip etti. Polonya'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk taraftarlar da tribünden millileri destekledi.

SAMET AKAYDİN'İN HATASI GOLLE SONUÇLANDI

Polonya, 12. dakikada golü buldu. Savunma arkasına atılan uzun topu kafasıyla kesmek isteyen Samet Akaydin'in vuruşunda kısa düşen topu Lewandowski aldı ve pasında Swiderski kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapıp topu ağlarla buluşturdu.

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MONTELLA'DAN ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER HAMLELERİ

1-0 Polonya üstünlüğüyle biten ilk yarının ardından Montella ikinci yarıya Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile başladı. Bu değişiklikler, takımımıza olumlu yansıdı. Arda'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

ARDA GÜLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler oyuna girdikten sonra takımımızda sorumluluk alıp tehlikeli pozisyonlar üretmemize katkı sağladı.

Genç yıldızın iki şutunda kaleci Szczesny gole izin vermezken Arda paslarıyla da rakip ceza alanı çevresinde tehlike yaratmamızı sağladı.

Sosyal medyada da Arda Güler'in ilk 11'de olması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

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BARIŞ ALPER GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de geride kalan sezona damga vuran Barış Alper Yılmaz, Polonya maçında da oyuna girdikten sonra etkili oldu ve golünü attı.

Santrforda görev yapan Barış Alper, 77. dakikada ceza alanı ön çizgisinde aldığı topu dönerek kaleye yolladı ve skora dengeyi getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DİREĞE TAKILDI

80. dakikada ikinci gole çok yaklaştık. Kaleci Szczesny'nin kalesini terk ettiği pozisyonda topu sol taç çizgisinde kapan Kerem Aktürkoğlu uzaklardan kaleyi düşündü, süzülerek kaleye doğru giden top üst direği yalayıp auta gitti.

MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞ

86. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlelen Urbanski'nin vuruşunda Mert Günok kritik bir kurtarışa imza attı.

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ZALEWSKI ATTI POLONYA KAZANDI

Maçın son anlarında rakip kalede gol ararken savunmada verdiğimiz boşluklardan Polonya yararlandı. 90. dakikada sol kanada atılan uzun topu alan Zalewski, driplingle ceza alanımıza kadar girdi ve boş durumda vuruşunda topu ağlara yolladı. Bu gol, maçın da skorunu belirledi.