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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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10 kez oynasalar 10’unu da G.Saray kazanırdı

#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe

Sarı kırmızılılar dün neredeyse tüm ikili mücadeleleri kazandılar, bütün sahipsiz toplarda Galatasaraylılar vardı.

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Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Galatasaray, Fenerbahçe’yi bu sezon iki kere yendi. Lâkin 10 kez oynasalar, 10 kez de yenebilirdi bu görüntüye bakılırsa! İlk maçta Torreira-icardi’siz başlayarak yenmişlerdi Fenerbahçe’yi. Dün de Oliveira-Mertens’siz yendiler. Mesele sadece oyuncu kalitesi ya da attıkları goller değil. Dün neredeyse tüm ikili mücadeleleri kazandılar, bütün sahipsiz toplarda Galatasaraylılar vardı. Galatasaray bu sezon adeta bir mantalite canavarı. Ve şimdiden beni 25 Temmuz’da başlayacak Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için umutlandırıyorlar.

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OLAĞANÜSTÜ BiR SEViYE

G.Saray’ın 36 maç-88 puanla tutturduğu 2,45’lik puan ortalaması, lig tarihinde sadece birkaç kez ulaşılabilmiş çok yüksek bir çıta. Okan Buruk’un yakaladığı seviye, Denizli’nin rekortmen, Gordon’un namağlup, Veselinovic’in 103 gollü sezonları seviyesi. Üstelik böyle bir seviyeye, ezeli rakipleri kötüyken değil, F.Bahçe ve Beşiktaş da yarışın içindeyken ulaştılar.

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36 YILLIK 3 PUANLI LiGDE BiR iLK 

Eğer Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezonu 80’er puanla bitirirlerse, ikisi de 2,22’lik ortalama tutturmuş oluyorlar. Ki 36 senelik üç puanlı lig tarihimizde üç İstanbul büyüğünün birden 2,2’yi geçtiği tek sezon bu. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu ortalamayla son 36 yılın 12’sinde şampiyon olabilirlerdi. Bu yıl Galatasaray öyle bir noktaya taşıdı ki çıtayı, ancak ikincilik için yarışabildi ezeli rakipleri.

OKAN BURUK iÇiN GURUR KAYNAĞI

Dün Fenerbahçe’nin lig ikinciliğini garantilemek için 1 puana ihtiyacı varken, Galatasaraylılar’sa yalnızca tatil için gün sayarken sarı kırmızılıların olağanüstü iştahlı olmaları, her topu ısırmaları herhalde Okan Buruk için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu kadar starı olan bir takımda böyle ciddi bir rekabet yaratması inanılmaz.

DEVLER LiGi’NE ÇOK YAKIŞACAK 

Sadece şu detaya bakarak bile nasıl rekabetçi bir grup yarattığını anlayabiliriz: İki Fenerbahçe derbisinde de Berkan-Barış’ı başlatıp, önce Torreira-Icardi’yi, sonra Oliveira-Mertens’i yedek oturtabildi Okan Hoca. Şampiyonluğun bir numaralı mimarı Okan Hoca’ya gönülden tebrikler. İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’ne de çok yakışacak.

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe
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