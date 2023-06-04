Galatasaray, Nef Stadı'nda kupayı kaldırdı! Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, zaferin tadını taraftarlarıyla çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, 37. hafta maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Daha önce planlandığı gibi derbi sonrasında şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Nef Stadyumu tribünlerinden yapılan ışık şovunun yanı sıra doğu tribününe asılan perdede Galatasarayın simgesi olan Aslan gösterildi. Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasarayın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdiler

İşte kutlamaların detayları...

GALATASARAY KUPASINA KAVUŞTU

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluk kupasını kaldırdı, oyuncular ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.

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OYUNCULAR SEÇTİKLERİ ŞARKILARLA SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ekibi ve oyuncular, madalyalarını almak için seçtikleri şarkılarla tek tek sahaya çıktı.

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İşte oyuncuların şarkı seçimleri;

Leo Dubois - Pump It(Black Eyed Peas)

Lucas Torreira - Mercho(Lil Cake, Migrantes, Nico Valdi)

Dries Mertens - Life Is Life(Opus)

Yunus Akgün - Senin için yaşamak var ya!(Galatasaray marşı)

Emre Taşdemir, Ahmet Çalık'ın resminin olduğu formayla çıktı - Yerine Sevemem (Gökhan Kırdar)







Zaniolo - Can't Hold Us (Macklemore & Ryan Lewis)

Berkan Kutlu - Kobe (Dame D.O.L.L.A)

Kaan Ayhan - Senden Daha Güzel (Duman)

Victor Nelsson - Tsunami (DVBBS, Bourgeous)

Rashica - Oj Kosove oj Nena ime (Shkurte Fejza)

Sergio Oliveira - Freed from desire (GALA)

Yusuf Demir - Rastgele (Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici)

Sam Adekugbe - Last Last (Burna Boy)

Emin Bayram - Çocukluk Aşkımsın (Galatasaray Marşı)



Abdülkerim Bardakcı - Yanlızca Sitem (Sezen Aksu)

Juan Mata - Despecha (Rosalia)



Sacha Boey - Chemin D'or (Werenoi)



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Bafetimbi Gomis - Sen Olsan Bari (Aleyna Tilki)

Kerem Aktürkoğlu - Şampiyonlar Ligi Müziği

Fernando Muslera - Sen Var Ya Sen (Galatasaray Marşı)

Mauro Icardi - Aşkın Olayım (Simge Sağın)

ICARDI, SİMGE SAĞIN İLE ÇIKTI

Icardi ve Simge Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısıyla düet yaparak sahneye çıktı.

ALEYNA TİLKİ, GOMIS'E EŞLİK ETTİ

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de Gomis ile birlikte sahaya çıktı ve Fransız yıldızla özdeşleşen 'Sen Olsan Bari' şarkısını seslendirdi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI SAHAYA GELDİ

Cumhuriyetin 100. yılı özel yapılan şampiyonluk kupası, Galatasaray'a verilmek için sahaya getirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte tüm federasyon yöneticiler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek platforma davet edildi.

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ŞAMPİYONUN GOLLERİ EKRANLARDA

Galatasaray'ın sezon içerisinde attığı goller, stadyumda yer alan ekranlarda gösterildi.

SOUNESS SAHAYA BAYRAK DİKTİ

Galatasaray'ın "Ulubatlı Souness" lakaplı eski teknik direktörü Souness, sarı-kırmızı bayrakla Nef Stadyumu'nda tribünleri dolaştı. Graham Souness, 1996 yılındaki derbide diktiği Galatasaray bayrağını bu kez Nef Stadyumu'na dikti.

KENAN DOĞULU KONSER VERDİ

Maçın tamamlanmasının ardından futbolcular soyunma odasına gitti ve yeşil zemine platform kuruldu.

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Kutlamalar Kenan Doğulu'nun konseriyle başladı. Ünlü isim, şarkılarıyla taraftarları coşturdu.

EFSANELER KUTLAMADA YER ALDI

Şampiyonluk törenine Galatasaray’ın eski teknik adamları da çağrıldı. Katılması kesinleşen isimlerden biri Greame Souness... Türkiye Kupası maçı sonrası Kadıköy’de saha ortasına G.Saray bayrağı dikmesiyle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan İskoç teknik adam bu akşam onurlandırılacak. Ayrıca kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim de davet edildi. Jardel, Capone gibi kulübün unutulmaz futbolcuları da davetliler arasında...Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi.

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