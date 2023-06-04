×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Nef Stadı'nda kupayı kaldırdı! Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#NEF#Süper Lig
Galatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 21:36

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da derbi sonrası Nef Stadı'nda şampiyonluk kutlandı. Nef Stadyumu tribünlerinden yapılan ışık şovunun yanı sıra doğu tribününe asılan perdede Galatasaray'ın simgesi olan aslan gösterildi. Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdiler.

Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, zaferin tadını taraftarlarıyla çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, 37. hafta maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Daha önce planlandığı gibi derbi sonrasında şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Nef Stadyumu tribünlerinden yapılan ışık şovunun yanı sıra doğu tribününe asılan perdede Galatasarayın simgesi olan Aslan gösterildi. Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasarayın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdiler

İşte kutlamaların detayları...

GALATASARAY KUPASINA KAVUŞTU

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluk kupasını kaldırdı, oyuncular ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

Haberin Devamı

OYUNCULAR SEÇTİKLERİ ŞARKILARLA SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ekibi ve oyuncular, madalyalarını almak için seçtikleri şarkılarla tek tek sahaya çıktı. 

Gözden KaçmasınŞampiyon Galatasaray kupasına kavuştuŞampiyon Galatasaray kupasına kavuştuHaberi görüntüle

İşte oyuncuların şarkı seçimleri;

Leo Dubois - Pump It(Black Eyed Peas)

Lucas Torreira - Mercho(Lil Cake, Migrantes, Nico Valdi)

Dries Mertens - Life Is Life(Opus)

Yunus Akgün - Senin için yaşamak var ya!(Galatasaray marşı)

Emre Taşdemir, Ahmet Çalık'ın resminin olduğu formayla çıktı - Yerine Sevemem (Gökhan Kırdar)

Galatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

Zaniolo - Can't Hold Us (Macklemore & Ryan Lewis)

Berkan Kutlu - Kobe (Dame D.O.L.L.A)

Kaan Ayhan - Senden Daha Güzel (Duman)

Victor Nelsson - Tsunami (DVBBS, Bourgeous)

Rashica - Oj Kosove oj Nena ime (Shkurte Fejza)

Sergio Oliveira - Freed from desire (GALA)

Yusuf Demir - Rastgele (Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici)

Sam Adekugbe - Last Last (Burna Boy)

Emin Bayram - Çocukluk Aşkımsın (Galatasaray Marşı)

Abdülkerim Bardakcı - Yanlızca Sitem (Sezen Aksu)

Gözden KaçmasınGalatasarayın kupa töreninde Ahmet Çalık unutulmadı Duygusal anlar yaşandı...Galatasaray'ın kupa töreninde Ahmet Çalık unutulmadı! Duygusal anlar yaşandı...Haberi görüntüle

Juan Mata - Despecha (Rosalia)

Sacha Boey - Chemin D'or (Werenoi)

Haberin Devamı

Bafetimbi Gomis - Sen Olsan Bari (Aleyna Tilki)

Kerem Aktürkoğlu - Şampiyonlar Ligi Müziği

Fernando Muslera - Sen Var Ya Sen (Galatasaray Marşı)

Mauro Icardi - Aşkın Olayım (Simge Sağın)

Gözden KaçmasınGalatasarayın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti! Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...Haberi görüntüle

ICARDI, SİMGE SAĞIN İLE ÇIKTI

Icardi ve Simge Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısıyla düet yaparak sahneye çıktı.

Galatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

ALEYNA TİLKİ, GOMIS'E EŞLİK ETTİ

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de Gomis ile birlikte sahaya çıktı ve Fransız yıldızla özdeşleşen 'Sen Olsan Bari' şarkısını seslendirdi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI SAHAYA GELDİ

Cumhuriyetin 100. yılı özel yapılan şampiyonluk kupası, Galatasaray'a verilmek için sahaya getirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte tüm federasyon yöneticiler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek platforma davet edildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınNicolo Zaniolo: Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindiNicolo Zaniolo: Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindiHaberi görüntüle

Galatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

ŞAMPİYONUN GOLLERİ EKRANLARDA

Galatasaray'ın sezon içerisinde attığı goller, stadyumda yer alan ekranlarda gösterildi.

Galatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

SOUNESS SAHAYA BAYRAK DİKTİ

Galatasaray'ın "Ulubatlı Souness" lakaplı eski teknik direktörü Souness, sarı-kırmızı bayrakla Nef Stadyumu'nda tribünleri dolaştı. Graham Souness, 1996 yılındaki derbide diktiği Galatasaray bayrağını bu kez Nef Stadyumu'na dikti.

Galatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

KENAN DOĞULU KONSER VERDİ

Maçın tamamlanmasının ardından futbolcular soyunma odasına gitti ve yeşil zemine platform kuruldu.

Haberin Devamı

Kutlamalar Kenan Doğulu'nun konseriyle başladı. Ünlü isim, şarkılarıyla taraftarları coşturdu.

Galatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...

Gözden KaçmasınGalatasaray 3-0 Fenerbahçe (Maçın özeti)Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Maçın özeti)Haberi görüntüle

EFSANELER KUTLAMADA YER ALDI

Şampiyonluk törenine Galatasaray’ın eski teknik adamları da çağrıldı. Katılması kesinleşen isimlerden biri Greame Souness... Türkiye Kupası maçı sonrası Kadıköy’de saha ortasına G.Saray bayrağı dikmesiyle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan İskoç teknik adam bu akşam onurlandırılacak. Ayrıca kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim de davet edildi. Jardel, Capone gibi kulübün unutulmaz futbolcuları da davetliler arasında...Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi. 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#NEF#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF
BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum?

#Sağlık