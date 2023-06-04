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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti! Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...

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#Galatasaray#Icardi#Simge Sağın
Galatasarayın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 23:39

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi damga vurdu. Platforma Simge Sağın ile birlikte gelen Arjantinli golcü, Aşkın Olayım'ı ünlü şarkıcıyla birlikte söyledi. Bafetimbi Gomis de sahaya Aleyna Tilki ile birlikte geldi.

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ve Simge Sağın düeti damga vurdu. Günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti ve Icardi sahneye Aşkın Alayım'ın sahibi Simge Sağın'la birlikte geldi.

İkili şarkının bir kısmını birlikte söyledi. Tribünlerdeki taraftarlar da şarkıya eşlik etti. Simge Sağın, Icardi şarkıyı söylerken gülmeye engel olamadı.

Simge Sağın, Icardi ve çocukları daha sonra sarılarak objektiflere poz verdi.

Galatasarayın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...

SİMGE VE EKİBİ, BULUŞMAYI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Simge Sağın ve ekibi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması öncesi Mauro Icardi ile buluşup ‘Aşkım Olayım’ şarkısını beraber söylediler.

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Simge ve Mauro Icardi ilk buluşmayı ölümsüzleştirmiş oldu.

Galatasarayın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...

Galatasarayın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...

Galatasarayın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...

ICARDI'DEN 'FENER AĞLAMA'

Galatasaray kupayı kaldırdıktan sonra Nef Stadyumu hoparlörlerinden 'Fener Ağlama' açıldı. Mikrofonu elinden bırakmayan Icardi, 'Fener Ağlama' diye tempo tuttu.

GOMIS DE ALEYNA TİLKİ İLE ÇIKTI

Galatasaray'a kupa ile veda eden Bafetimbi Gomis de sahaya kendisiyle özdeşleşmiş 'O Sen Olsan Bari şarkısıyla ve şarkıyı söyleyen Aleyna Tilki ile birlikte çıktı.

Aleyna Tilki şarkıyı seslendirirken Gomis ve eşi ve çocuklarıyla birlikte dans etti.

Galatasarayın şampiyonluk kutlamasında beklenen buluşma gerçekleşti Simge Sağın - Mauro Icardi düeti geceye damga vurdu...

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#Galatasaray#Icardi#Simge Sağın

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