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Galatasaray'ın kupa töreninde Ahmet Çalık unutulmadı! Duygusal anlar yaşandı...

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#Galatasaray #Emre Taşdemir#Abdülkerim Bardakcı
Galatasarayın kupa töreninde Ahmet Çalık unutulmadı Duygusal anlar yaşandı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 23:17

Sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir, 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kupa töreni yapılırken Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir'in sahneye çıktığı anlarda duygusal anlar yaşandı.

Futbolcular seçtikleri şarkıyla tek tek sahneye çıkarken Abdülkerim ve Emre Ahmet Çalık formasıyla sahada yer aldı.

Emre Taşdemir, "Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem" şarkısıyla sahneye gelirken tüm tribünler eşlik etti.

Abdülkerim Bardakcı ise Sezen Aksu'dan Yalnız Sitem şarkısıyla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşandı.

Abdülkerim Bardakcı ve Teknik Direktör Okan Buruk gözyaşlarını tutamadı.

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#Galatasaray#Emre Taşdemir#Abdülkerim Bardakcı

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