Galatasaray'ın kupa töreninde Ahmet Çalık unutulmadı! Duygusal anlar yaşandı...

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Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kupa töreni yapılırken Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir'in sahneye çıktığı anlarda duygusal anlar yaşandı.

Futbolcular seçtikleri şarkıyla tek tek sahneye çıkarken Abdülkerim ve Emre Ahmet Çalık formasıyla sahada yer aldı.

Emre Taşdemir, "Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem" şarkısıyla sahneye gelirken tüm tribünler eşlik etti.

Abdülkerim Bardakcı ise Sezen Aksu'dan Yalnız Sitem şarkısıyla sahneye çıkarken duygusal anlar yaşandı.

Abdülkerim Bardakcı ve Teknik Direktör Okan Buruk gözyaşlarını tutamadı.