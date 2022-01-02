Yılın kalecisi Uğurcan değil, Malatyalı Ertaç'tır

Bakıyorum da hemen herkes ilk yarının en iyi kalecisi olarak Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’da birleşmiş. En iyi kurtarışları o yaptı diye. Haklı olabilirler. Ama bize göre; ligin ilk yarısına damga vuran kaleci; Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı sonrası sahaya inen kulüp başkanı Adil Gevrek’i tutarak hakemleri saldırıdan kurtaran Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir’dir. O sadece hakemleri değil, Malatya’yı, Türk futbolunu ve ülkemizi büyük bir felaketten kurtarmıştır. Allah’tan orada ‘tutan’ vardı, peki ya çıtkırıldım başka bir oyuncu olsaydı! Yanmıştık aman Allah!.. Gözünüzün önüne getirin bir daha o anları... Kaleci Ertaç’ın, kulüp başkanını nasıl güç bela zaptetmeye çalıştığını.

2021'İN EN İYİ KALECİ PERFORMANSI

Yoksa... Yoksa o günden sadece ulusal basında değil uluslararası basında da “Eski FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek, sahaya atlayan kulüp başkanı Adil Gevrek’in saldırısı sonrası hastaneye kaldırıldı” haberlerine maruz kalacaktık. Ve buna da ramak kalmıştı. Dedik ya Yeni Malatyaspor’u da, Türkiye’yi de Ertaç Özbir kurtardı diye. Bilmiyorum uzun yıllardır Türk futbolunun içinde bulunan TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir onca dönem böyle bir rezilliğe şahit olmuş mudur? Hani “Elimde silah olsa hakemi vururdum” söylemini duyduk da hakemi tartaklamak için sahaya inen ve hedefine ulaşmasına saniyeler kalan bir başkan görmemiştik. Hele hele birkaç yıl öncesi Galatasaray Kulübü’nün, bugün sahaya inip tartaklamak istediği o Hüseyin Göçek’le ilgili girişimlerine karşılık, dönemin Kulüpler Birliği Başkan Vekili olan ve “Hakemler de insandır” başlığıyla yayımlanan ortak deklerasyonuna öncülük eden birinden hiç beklemezdik bunu.

BÖYLE BİR OLAYA 75 GÜN CEZA VERMEK DOĞRU MU?

Adil Gevrek’in sahaya inip hakeme saldırmaya çalışması, öyle PFDK cezası ile geçiştirilecek örtülecek bir konu da değildi. Bu; o hakemlerin en başı olan TFF Başkanı ve yönetimi tarafından şiddetle kınanması gereken bir olaydı. Peki yapıldı mı? Hayır. Peki ne oldu? O TFF Başkanı ve yönetimi, çok değil o olaydan 5 gün sonra Malatya’da o rezilliğe imza atan Adil Gevrek’i TFF’deki başkanlık makamında ağırladı. Ve bir de bunu federasyonun resmi sitesinin manşetinden fotoğraflarla paylaşıtılar. “Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten TFF Başkanı Özdemir’e ziyaret” diyerek. Hani içinde Sayın Gevrek’in olayla ilgili üzüntüsünü anlatan ifadeleri olur da bir nebze anlarım. Peki bu kabul neyin nesi Sayın Özdemir? Hadi ziyaret talebinde bulundu reddetmeniz gerekirken nezaketinizden reddetemediniz, peki bunu resmi siteden paylaşmak niye?

HAKEMİN HALİNİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Acaba, yönetim kurulu üyelerinizle birlikte adeta ‘birliktelik’ mesajı verir gibi yayınladığınız o haber sizce Hüseyin Göçek ve ailesinde ve diğer hakemlerde nasıl bir etki yapmıştır hiç düşündünüz mü? Böyle bir kepazeliğin karşısında çıkan o 75 günlük cezaya bir anlam veremediğimiz bir dönemde o Adil Gevrek’in bu şekilde Riva’da ağırlanması kadar anlamsız bir şey olabilir mi? Örneğin; aynı federasyon, aynı disiplin kurulu tarafından, geçen yıl iki sıra arkasında oturan temsilcinin duyduğu bir küfürlü ifadeden dolayı Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın 150 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı bir yerde, tarihte pek görülmemiş bu çirkinliğe imza atan Adil Gevrek’e sadece 75 gün ceza vermek adalet midir sizce? Olmadı PFDK, olmadı. Hem de hiç..

MARCAO'YA VAR DA TERİM'E YOK MU?

Fatih Terim’li Galatasaray tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Öyle ki sarı kırmızılılar ligin ilk 19 haftasında liderin 19 puan gerisine düşmüş durumda. İlginç olan, teknik direktörünün bu 19 haftalık periyorun 6 haftasını özel cam film kaplı (!) localarda geçirmiş olması. Ve bu kayıpların 12’sinin de bu döneme denk gelmesi. Evet ciddi bir kayıp. Peki ya bunun sorumlusu kim? Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında ‘sorumsuzca’ davranışı nedeniyle PFDK tarafından haklı olarak 6 maçlık cezaya çarptırılan Fatih Terim. Terim bu sorumsuz davranışıyla takımını yalnız bırakmıştır. Tıpkı Giresunspor müsabakasında takım arkadaşı Kerem’e saldırması neticesinde 8 maç takımını yalnız bırakan Marcao gibi. Ama Marcao bunun bedelini kulübüne 150 bin Euro para cezası ödeyerek çekmiştir. Peki Marcao’dan bunu haklı olarak isteyen ve alacağından kesen Burak Elmas yönetimi aynı disiplin sürecini neden Terim için yapmamıştır? Ki o sorumsuzluğu ile takımına Marcao’dan daha ciddi zarar vermesine rağmen.

TÜRK FUTBOLU İÇİN EN KRİTİK AY

BU ay, Türk futbolu için en kritik ay. Sebebi, önümüzdeki 5 yıllık dönemde yeni resmi yayıncı belli olacak. Bununla ilgili geçmişte olduğundan çok daha ötede kurumsal bir çalışma var. Tarihte görülmemiş farklı bir yayın ihalesi olacağını söyleyebilirim. Şartname hazırlanıyor, bir hafta, 10 gün içinde isteyenlere satılacak. Yeni yayın ihalesi mobilden dijitale, yerelden uluslararası haklara dek birçok pakete ayrılmış vaziyette. Yani tek bir yayıncımız değil, çok yayıncımız olacak. Tıpkı Premier Lig’deki sistem gibi.