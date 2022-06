Türk futbolunun gizli mimarları

Haberin Devamı

Yine huzurlarınızda söylüyorum eğer seneye bu hakemlerden birileri burada olursa bakın bakalım o zaman neler yapacağım.” Vay anam vay! İtiraf var... Ağalık var... Hakem uzmanlığı var... Tehdit var... Ama TFF’den çıt yok. Çünkü dedikleri doğru sayın başkanın. Çünkü 8 Mart hakem operasyonu başta olmak üzere Türk futbolunda son yıllardaki birçok önemli operasyonun mimarları bunlar... Onlar bu işin gizli kahramanları. Şimdi sorarım size; içimizde Sayın Ahmet Nur Çebi ve onun gibi hakem ‘uzmanı’ başkan ve yöneticiler varken daha ne diye kalkıp onca Euro’lar verip o David Elleray’i getiriyorsunuz ki? İsraf değil mi bu? Bir de zaman zaman TFF başkanı ya da MHK başkanı aramıyor musunuz ya; çıldıracağım arkadaş... Elimizdeki cevherlerden, haberiniz yok galiba sizin!

TARAFTARLAR YETMEDİ, EN SONUNDA HAKEMLERİ DE BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜNÜZ

Vallahi pes, billahi pes.... Evet son yıllarda Riva’nın yetersiz kaldığı doğru. Orada büyük bir boşluğun olduğu da... Ama o boşluğu doldurmak sizlere kalmadı sevgili başkanlar. Hele da bazılarına! Bu işleri becerebilseydiniz, o anlı şanlı kulüpleriniz bu durumlara düşmezdi sanırım. Enerjinizin büyük bir kısmını futbolcu yerine bürokrat peşinde koşmakla harcamazdınız. Aralarında becerikli ve iyi niyetli olanlarınız yok mu? Var elbet. Ama onlar o kadar büyük olmadıklarından göremiyoruz, duyamıyoruz onları.

YAYIN İŞİNİ DE REZİL ETTİNİZ

“Lütfen Riva’dan elinizi ayağınızı çekin” demekte haksız mıyım? Soruyorum size... Çıktınız TFF yargı organları için “Efendim öyle olmaz, böyle atama olmaz” dediniz. Statü değiştirttiniz. Daha kafadan aday komisyonunda patladınız. Doğru dürüst mantıklı bir yargı aday komisyonu bile yapamadınız. Haksız mıyım? TFF’yi tehdit ettiniz, “Bu yayın işini bu sefer biz yapacağız, bu işin için de biz de olacağız” diye. İşin içine girdiniz. O işi de rezil ettiniz. Güya mevcut rakamı 2’ye katlayacaktık. 7 aylık onca uğraş sonunda bırakın 2’ye katlamayı, mevcuda bile razı durumda kalmadık mı? Yalan mı?

ORTADAN 2'YE BÖLDÜNÜZ

Hakem işine el attınız. Sadece bugünü değil, yarını, hatta geleceği kararttınız. Neredeyse hakem neslini öldürdünüz. Yaptınız 8 Mart operasyonunu ne oldu? Beter ettiniz futbolu. Yıllarca aynı odayı paylaşmış kardeş gibi olmuş hakemleri, gözlemcileri adeta ortadan 2’ye bölüp, birbirlerine düşürdünüz. Sayeniz de kulüplerden sonra hakemleri de kutuplaştırdınız ya, bravo size! Taraftarları birbirlerine düşürdüğünüz yetmedi, hakemleri de sonunda birbirine düşürttünüz.

ÇEBİ'NİN KONUŞMALARINI FIFA VE UEFA DUYARSA NE OLUR?

Kulüpler dedik ya size bir örnek vereceğim. Hatırlayın spor yasası çıktığında ne yaptı bu beyler... “Böyle yasa olmaz, bu kabul edilemez...” “Niye?” diye sordular;,“Sanırım bu yasayı yapanların FIFA ve UEFA kurallarından kaidelerinden haberi yok galiba” dediler. Ardından, “Siz çıkarın bakın FIFA bize ne yapıyor!” diye de üstü kapalı gider yaptılar. Benim başkanlarım FiFA ve UEFA talimatına bağlılıkta bu kadar hassaslar. Ama işlerine geldiklerinde!

Mesela UEFA hakem işleri konusunda “Hakem komitesi, ulusal federasyon yapısından ayrılmaz bir parçası olarak, liglerden, kulüplerden ve hükümetten bağımsız hakemlikle ilgili tüm konulardan münhasıran sorumlu olmalıdır” der. Bu UEFA Hakem Konvansiyonunun 1-a maddesi, yani olmazsa olmazıdır. Ama gel gör ki Türkiye’de kulüpler, hakem komitelerinin atanmasından, klasmanların yapılmasına kadar her işin içine girmiş durumda. Başrol oyuncuları olmuşlar. Kıyısında kenarında değil ta göbeğindeler Sanırım FiFA ve UEFA talimat ve statülerini yemiş yutmuş başkanlarımız bu kısmı atlamışlar. Dua edin de, o FiFA ve UEFA “Bunlar C Ligi’nin” takımı diye çok oralı olmuyorlar. Allah muhafaza sayın Ahmet Nur Çebi’nin şu konuşmalarının bir tercümesi ellerine geçse, yandı gülüm keten helva

FATİH TERİM OFSAYTA DÜŞERSE

Sevgili Fatih Terim aylar sonra Şampiyonlar Ligi final maçında yorumcu olarak çıktı karşımıza. Oyuna, formata bakışı, saha içi değerlendirmeleri, analizleri v.s. onları tartacak, ölçecek durumumuz yok. Haddimize değil bizlerin. Maça renk kattığı kesin. Ama kesin olan bir başka şey de var ki, Terim’in hakemle ilgili kurallardan bi haber oluşu. Malum o ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde, Terim’in yaklaşık 1.5 dakika içinde birbiriyle ve kurallarla çelişen ifadeleri. Videoya çekerek değerlendirmelerini cümlelerini tek tek not aldım. Varsa imkanınız siz de bulun izleyin. Örneğin 44.10’da söyledikleri ile 45.18’da söyledikleri arasındaki fark. Yani herkesin ilk bakışta neden iptal kararının geldiğini kestirdiği bir yerde Terim’in ilk yorumunun (desteksiz!) “Gol kararı gelir”, “İptal olursa faulden olur” değerlendirmeleri v.s. Maalesef hemen hemen her maç sonrası hakemlerle ilgili doğru yanlış dersi veren teknik adamlarımızın bu sınavla bir defa daha bu konuda ne denli ehil olduklarını görmüş olduk.