Josef’in kartı iptal edilemez ancak tahrik indirimi alabilir

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1- Josef De Souza’nın kartı geri alınabilir mi?

FIFA ve TFF talimatlarına göre sahada gösterilen hiçbir kart TFF ve kurulları tarafından değiştirilemez ve kaldırılamaz. Zaten TFF Disiplin Talimatı’nın 86. maddesinde de bu düzenlenmiştir. Buna benzer bir olay geçmişte de yaşanmış, Beşiktaş başvuruda bulunmuş ancak kabul edilmemişti.

44. MADDE KAPSAMINDA

2- Josef De Souza ne ceza alır?

Hakem ve temsilci raporları TFF’ye ulaştı. Josef, hakem Mete Kalkavan’ın raporu doğrultusunda bugün PFDK’ya sevk edilecek. Brezilyalı oyuncunun sahaya inen taraftara yönelik hareketi, disiplin talimatının ‘saldırı’ başlıklı 44. maddesine göre değerlendirilecek. Minimum 5 maç ceza öngören bu maddede Josef kendisine ve takım arkadaşlarına yönelik bir eylem olduğu için tahrik indiriminden faydalanacak. Talimata göre, tahrik olması durumunda ceza 3’te 1 oranında indiriliyor. Bununla birlikte Kalkavan’ın raporunda Josef’in sahaya giren taraftara tokat attığı da yazmakta. Bu 44. maddeye göre son dönemde verilen en çarpıcı cezalardan biri Galatasaraylı Marcao’ya gelmişti. Saha içinde kendi takım arkadaşı Kerem ile tartışan Brezilyalı futbolcu 8 maç ceza almıştı.

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Gözden Kaçmasın Ankaragücü - Beşiktaş maçı olaylar sonrası saldırganla ilgili yeni gelişme Haberi görüntüle

ANKARAGÜCÜ AĞIR CEZA ALIR

3- Ankaragücü Kulübü ceza alacak mı?

Sahaya atılan yabancı maddeler, sahaya seyirci girmesi, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle ev sahibi Ankaragücü’ne ağır ceza yolda... Sahanın güvenliğinden sorumlu olan başkent ekibi saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alacak. Ayrıca para cezası da gelecek.

GÖRÜNTÜLERLE SEVK YAPILMAZ

4- Görüntülere bakılarak disipline sevk mümkün mü?

Maç sonrası görüntülerde A.Gücü yetkilileri ve Beşiktaşlı futbolcular arasında da gerginlik yaşandığı görülmüştü. Disiplin Talimatı’nın 76. maddesine göre VAR uygulaması olan maçlarda genelde görüntüden sevk olmuyor. Görüntüler sadece temsilcilerin raporlarını yazmasında kullanabilir. TFF, kritik bir müsabaka olmasından dolayı bu maça 4 gözlemci atamıştı. Hem saha içi hem de soyunma odasında yaşananlarla ilgili temscilerin raporları önemli. Bu arada soyunma odası koridorlarında hakemlere karşı bir olumsuzluk raporlanmadığını da ekleyelim.

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MAÇ TATiL EDiLEMEZDi

5- Tribünden atılan pet şişelerden dolayı maç neden tatil edilmedi? · YABANCI maddelerin ancak akan oyunu durdurması veya görevlilere, futbolculara isabeti durumunda müsabakanın durması veya tatili söz konusu. A.Gücü-Beşiktaş'ta bu yaşanmadı.