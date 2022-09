Ankaragücü - Beşiktaş maçı olaylar sonrası saldırganla ilgili son dakika gelişmesi! Ne yaptırım olacak? Josef de Souza'a gelecek ceza...

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 5. hafta maçta yaşanan gerginlik karşılaşma sonuna da taşındı.

Karşılaşmanın son düğünün ardından sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a tekme attı ve olaylar çıktı. Salih Uçan ve Muleka'nın da olduğu gruba tekmeyle saldıran kişi hemen oyun alanının dışına çıkarıldı.

Takım kaptanlarından Josef de Souza, Ankaragücü taraftarının saldırısı sonrası söz konusu şahsı tutarak diğer tarafa doğru savurdu. Brezilyalı futbolcu bu hareketin ardından kırmızı kart gördü.

2019 yılında Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan derbi maçın 10. dakikasında sahaya girerek Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk atan Birmingham taraftarı Paul Mitchell, hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jack Grealish, yumruğun etkisiyle yere düşerken saha bir anda karışmış, Güvenlik görevlileri Jack Grealish'e yumruk atan Paul Mitchell yakalamış ve ardından tutuklanarak gözaltına alınmıştı.

27 yaşındaki saldırganın davası bugün Birmingham'da görülürken Paul Mitchell 3.5 ay hapis ve ayrıca 10 yıl boyunca ülkedeki tüm futbol müsabakalarına giriş yasağı cezasına çarptırıldı. Mitchell'a ayrıca 350 pound'luk da para cezası verilmişti.

Mitchell, hapisten çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada "Dışarı çıktığım için mutluyum ama hayatımın en güzel 1 ayını geçirdim. Ailemden uzak kalmak elbetteki de zordu fakat her şey çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Uzman Görüşü / Murat Fevzi Tanırlı

Hürriyet yazarı ve eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili Spor Arena'ya görüş belirtirken Josef De Souza'nın kırmızı kart gördüğü pozisyona da değindi.

Tanırlı'nın açıklamaları şöyle;

TFF İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ



Göreve geldiklerinden bu yana varsa yoksa hakemlikle ilgili kararlar peşinde koşan TFF adına futbolumuzun gerçek sorunlarıyla yüzleşme zamanı. Hep gündem atama algoritması, çift gözlemci, hakemlerin mal beyanı, sabıka kaydı, TFF yöneticilerinden kulüplere hakem bilgilendirmeleri… Okyanus bırakılıp hala dere ile uğraşılıyor. Geçen hafta da belirtmiştim. 4 hafta geride kaldığında 15 kulüp kötü tezahürattan, 6 kulüp usulsüz seyirci almaktan, 8 takım taraftar olaylarından cezalar aldı. Sadece 4 haftada bir ülkenin futbolunda bu denli akıl almaz ceza maddeleri olabilir mi?



Futbolumuzun ana sorununu “hakem” zannettirmeye çalışan bir kangreni yıllardır yaşatan kültürsüzlük içindeyiz. Bu ülke, gündüz sahaya girip futbolcuya saldıran taraftarın akşam televizyon ekranına bağlanıp açıklama yaptığı günleri gördü. MHK Talimatı’nı sürekli değiştirerek oyuncak haline getiren TFF’ler, artık gerçek sorunları görmeli.

Hadi bakalım fırsat zamanı! “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyerek 3 maymunu mu oynayacaksınız? 50 senedir dediğiniz gibi “Bir kişinin yaptığı hareket camiaya mal edilemez” safsatasını dinlemeye mi devam edeceğiz? “Aslında ağır ceza vermek isterdik ama disiplin cezalarının kapsamı aşikar” korkaklığına mı bürüneceksiniz?



'CENK TOSUN'U ALLAH KORUDU'



Medeni ülkelerdeki yaptırımları uygulamaya cesaretiniz var mı? Allah korudu Cenk Tosun’u! Uçan tekme ile kafa travması geçirip ölüm tehlikesiyle şu an yoğun bakımda yatıyor olabilirdi! Varsa yoksa hakem tartışmayı bırakıp silkinme zamanıdır. Premier Lig’de Jack Grealish'e saldıran taraftar hem hapis cezası hem de statlara 10 yıl girememe yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. Bundesliga’da taşkınlık yapan taraftarlardan da ömür boyu stat cezası alanlar var. Almanya’da statlarda bir nevi “nezarethane” var ve maç esnasında bile anlık olarak sorun çıkaranları kontrole alıp ardından cezalandırmak için.

Irkçı harekette bulunan bir taraftara İngiltere Futbol Federasyonu 5 yıl tribünlerden men cezası verirken, Tottenham kulübü taraftarını ömür boyu maçlarına girmekten men etmişti. Örnekler gani. Önemli olan cesaretiniz var mı bir yerlerden başlamaya? Yoksa hala hakem değerlendirmelerinizi kulüp başkanlarına yapmaya devam mı edeceksiniz?



JOSEF NE CEZA ALIR?



PFDK Talimatı’ndaki tanımlamalar kapsamında 43 ve 44.maddelerde cezaların alt ve üst sınırları belli. Talimat kapsamında “Saldırı” başlığında futbolculara 5 ile 10 maç arasında ceza bahsi geçiyor. Ancak PFDK’nın yıllardır talimatlar kapsamında neleri eğip büktüğüne çok kereler şahit olduk. Bu nedenle böyle skandal bir hareket karşısında Josef’i tamamen kitabi yargılamaya sokmak yeni bir skandala yol açmak demektir. Tahrik indirimi kapsamında 1 maç ceza bekliyorum.

Hele ki saha dışı olaylarda hiçbir zaman gerçek cezaları uygulayamayan, yıllardır olması gerekeni hiç yapmayıp kulağının üstüne yatan bir ülkede adil olmaz.



TFF’nin gücü sahadaki oyuncuya değil, futbol oyununu etik dışı saldırı, demeç ve hareketlerle bozmaya çalışan tüm dış faktörlere odaklanmalı. Sahadaki bir oyuncunun uçan tekme yeme ihtimalini sıfırlamaya yönelik adımlar olmalı. Bu tarz taraftarı, futbolun kenarından kıyısından yok edici davranmalı! Tekrar hatırlatıyorum, Cenk Tosun’un kafasına ya da boynuna bu tekme gelseydi ne olurdu sorusunun cevabı ciddi şekilde düşünülmeli.



BEŞİKTAŞ'TAN SERT AÇIKLAMA

Sporun tarifi olan dostluk, barış ve kardeşlik kavramlarını her an içimizde hissederken, MKE Ankaragücü maçının sonunda akli dengesini tamamen yitirmiş bir futbol holiganının yarattığı tasvip edilemez olay camiamızı derinden yaralamıştır. Tesellimiz; herhangi bir futbolcumuzun yara almadan soyunma odasına girmesi olmuştur. Başkent'e vardığımız andan, maça girişimize kadar başta MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ile yönetim kurulunun ilgi ve alakasının yanı sıra, olaydan hemen sonra Başkan Faruk Koca'nın camiamızdan özür dilemesi üzüntümüzü hafifleten önemli bir unsur olmuştur. Bu olay sadece Beşiktaş ile ilintili olmamalıdır. Uzun süredir görülmeyen holiganizmin hortlamaması, rakiplerimizin de böyle olaylara maruz kalmaması, alınacak önlemler konusunda daha dikkatli olunması adına çok önemli olan bu çağrımıza herkesin kulak vermesini isteriz.



Sadece futbolda değil, hiçbir spor dalında kin, nefret ve husumeti bırakın görmeyi, aklımıza bile getirmeyiz. Kendini bilmez bir futbol düşmanının sebebiyet verdiği, huzur ve barış ortamına gölge düşürecek bu olayın bertaraf edilmesi açısından, şapkamızı önümüze alıp düşünmeliyiz.



Beşiktaş, 1903'ten bu yana Şeref Bey, Hakkı Yeten ve Hüsnü Beylerin centilmenlik anlayışı ile ruhumuza işlettiği barış ve dostluk rüzgarlarını bundan sonra da estirmeye ve yaşatmaya devam edecektir. Andımız olsun ki; bizi tahrik eden ve bu konuda karşımıza dikilenlere gerekli cevabı vermeyi sürdüreceğiz. Tahriklere kapılmayalım. Sadece futbolu düşünelim ve bu güzel oyunun bir parçası olarak kalmaya devam edelim. Bize tokat ve tekme atanları, haksızlık ve adalet duygularını hiçe sayarak karşımıza dikilenleri, barışa ve sükûnete davet etmekte kararlıyız. Hangi kulübe yapılmış olursa olsun, her haksızlığa karşı dik duruşumuz devam edecek ve onlara zeytin dalı uzatmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş bu tip saldırılara aynı yöntemle karşılık verecek bağnazlıkta bir kulüp değildir ama bu duruşumuz bize yönelik haksızlıklara karşı en sert yanıtı vermeyeceğimiz gibi algılanmamalıdır. Amacımız sporun her alanında barışın, dostluğun ve kardeşliğin sürmesidir.



MKE Ankaragücü hocasının talimatlarının adeta yerine getirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Bir hocanın bu tavırlarının MKE Ankaragücü cemaati tarafından nasıl karşılandığını ortaya çıkarmıştır. Ayıp, çirkin ve gerilimi artıran yegane faktör olmuştur. Ayrıca baştan sona seyircinin küfürlü tezahüratı görmezlikten gelinecek bir durum değildir. Fitili ateşleyen bir faktör de bu olmuştur. Cezalandırılması gereken bir suçlu vardır. Biz de bu beklenti içindeyiz.



Sonunda olacaklar baştan belliydi. Buna, adeta bir zemin oluşturuldu. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır. Sanki bu kart, başlayan olayları sindirebilme adına gösterilen hakemlik dışı bir davranıştır. Ve biz bu kartın derhal iptal edilmesini talep ediyoruz.



Ayrıca MKE Ankaragücü Teknik Direktörü'nün bir genç futbolcuya söylemi bir başka çirkin görüntüyü ortaya çıkmıştır. Bu hoca yarın kendi oyuncusuna ne der, merak konusudur.



Sevincimiz; liderliğimizin devamıdır. Çünkü bizim işimiz, sahada centilmence oynanan futboldur. Büyüklerimiz bize bunu öğretti.

JOSEF DE SOUZA: NEDEN KART GÖRDÜĞÜMÜ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM



Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.



Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.”

CENK TOSUN: İNSANLAR GELİP BİZE VURACAK...

Taraftarın saldırısına maruz kalan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara gitti. Böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Ankara'da, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Başsavcılık, Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren saldırganın serbest bırakılması kararına itiraz etti.

"KIRMIZI KARTIN İPTALİ MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Josef de Souza'ya verilen kırmızı kartın iptalinin mümkün olmadığını söyledi.