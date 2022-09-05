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Beşiktaş'tan TFF'ye Josef de Souza başvurusu

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#Süper Lig#Beşiktaş#Josef De Souza
Beşiktaştan TFFye Josef de Souza başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 11:17

Süper Lig’in 5’inci haftasında MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, maç sonunda yaşanan olayların takipçisi olacak.

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Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza’nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan siyah beyazlı yönetim, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvurdu.

Josef’in, tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten Beşiktaş Yönetimi, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metrelerce koşarak gelen ve futbolcularına tekme atan taraftarı durdurma işini, ancak Josef de Souza’nın yaptığını ve bunun karşılığında kırmız kart görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Bu konuda hemen geniş kapsamlı bir savunma hazırlayacak olan yönetim, Futbol Federasyonu’nun duyarlı davranarak bu kırmızı kartı kaldıracağını öngörüyor.

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Faruk Koca: “Beşiktaş camiasından da özür diliyorum”Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, sahaya giren taraftarın, Beşiktaşlı bir futbolcuya tekme atmasına ilişkin, "Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum" dedi.
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#Süper Lig#Beşiktaş#Josef De Souza

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