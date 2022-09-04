Canlı Anlatım: Ankaragücü Beşiktaş maç

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Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Ankaragücü: 0

Beşiktaş: 0

Goller

İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

MKE ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı başladı. Karşılaşma saat 21:45’te başladı ve beIN Sports 1'den naklen izlenebiliyor.

ANKARAGÜCÜ

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e gelen Ankaragücü, ilk 3 maçı sadece 1 puanla geçince Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı.

Ankara ekibi, Hatayspor'dan geçen sezonun sonunda ayrılan Ömer Erdoğan'la yola devam etme kararı aldı.

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Hatayspor'da çoğunlukla 4-2-3-1 sistemini kullanan Erdoğan, yeni takımını hangi taktikle sahaya sürecek? Merakla bekliyoruz...

Takımda göze çarpan bir eksik yok. Alt ligdeki kadrolarına kıyasla Süper Lig'de apayrı bir Ankaragücü olduğunu söylemek lazım.

Geraldo, Yusuf Abdioğlu, Murat Uçar ve Erdem Özgenç gibi "banko" diyebileceğimiz isimler takımdan ayrıldı. Sağ/Sol beke Oğuz Ceylan ile Marlon eklendi. Stopere Nihad Mujakic geldi.

Orta alanda Pedrinho, kanatlarda Giorgi Beridze ve Anastasios Chatzigiovanis, hücum merkezinde Jese ve Federico Macheda kadroya katılan diğer yeni isimler...

BEŞİKTAŞ

Alanyaspor deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen yakalanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarını firesiz atlattı.

Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal son haftalarda sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı.

Resmi olarak maç kadrosu açıklanmadı ancak TD Valerien Ismael'in son haftalarda işleyen taktik ve oyuncu grubunu bozması beklenmiyor...

Dele Alli'nin de gelişiyle "Gedson, Alli & Salih Uçan" olarak orta alanı kurgulayan Ismael; hücum kanatlarında Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou ile oynayıp son 2 maçı 7 golle geçti.

Muleka 3 maçta 3 golle oynarken, Wout Weghorst 4 maçı 5 gol katkısıyla (2 gol - 3 asist) noktaladı.

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