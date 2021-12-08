Burak Elmas için mükemmel fırsat

Neymiş efendim, Futbol Federasyonu tüm kulüplerin memnuniyetsizliğine rağmen bu görevi sürdürüyormuş.

Neymiş efendim, federasyonunun değişmesi artık bir mecburiyet haline gelmiş. Neymiş efendim, bu federasyondan memnun olan tek bir kulüp dahi yokmuş...

Şimdi Sayın Burak Elmas’a soruyorum; peki o zaman niye duruyorsunuz, neyi bekliyorsunuz? Bir federasyonu değiştirmek için bundan daha iyi bir fırsat ele geçebilir mi!

KANUN SiZE BiR HAK TANIMIŞ

Haydi dediğiniz o ‘tüm kulüpleri’ geçtim, sadece ve sadece 15-16 kulüp bir araya gelip imza toplasanız yeter bu TFF’yi göndermek için. Çünkü bu tip durumlar için kanun size bir hak tanımış, TFF Statüsü 29. Maddesinde... Demiş ki; “delegelerin yüzde 40’ının imzasıyla genel kurul olağanüstü toplanmak zorundadır.” Bu kadar basit.

Toplayın, götürün Futbol Federasyonu’nu genel kurula, olsun bitsin bu iş.

‘MADEM ENGEL VAR, NEDEN KALDIRMADIN?’ DiYE SORARLAR

SAYIN Burak Elmas aynı basın toplantısında “Bu yönetimin (Galatasaray’ın) 5 yıllık planı için önündeki tek engel bu futbolu yönetenlerdir” iddiasında da bulundu.

O zaman kulübünüz ve camianız adına bu adımı atmaya, girişimde bulunmaya zaten mecbursunuz. Yoksa bu iş makamınız açısından görevi suistimale girer bilesiniz, sayın başkan. “Madem ortada böyle bir engel vardı, neden o engeli ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunmadınız?” derler size. Dediğiniz gibi bu engelin Galatasaray’ı engellememesi için tüm girişimleri yapmaya artık mecbursunuz Sayın Elmas. Hadi görelim.

Umarım bu çağrınız da, Sayın Nihat Özdemir’e son ziyaretinizden önce, hem sözlü hem de yazılı olarak (WhatsApp grubundan) diğer kulüp başkanlarına yaptığınız “Gelin Riva’ya birlikte gidelim” çağrınız gibi hayal kırıklığı ile sonuçlanmaz.

Yani tek başınıza kaldığınız, tek bir kulübü dahi yanınıza alamadığınız o çağrı gibi.

GEREKLi iZNi ALDIK BURAK BAŞKAN ARTIK ANLATABiLiRSiNiZ!

Neymiş efendim, TFF Başkanı’nı ziyaretinde konuşulanları açıklarsa, yer yerinden oynarmış. Neymiş efendim, 6 kişinin arasında konuşulanlar diğer kişilerin izni olmadan açıklayamazmış.

Sayın Elmas açıkça TFF Başkanı ve orada bulunan yöneticilere, “Orada konuştuklarımızı anlatma hakkını size veriyorum. Ha derseniz ki ‘Sen konuştuklarımızı anlatabilirsin’, o zaman ben de büyük bir keyifle anlatırım” çağrısında bulunuyor. Ve ardından da basın mensuplarına dönerek, “Eğer sizler TFF’dekilerden o izni alırsanız ben anlatırım, hiç problem yok” teklifinde bulunuyor.

Ortalığı karıştıracak, yer yerinden oynatacak bir durum söz konusu olacak ben duracağım öyle mi? O toplantıda bulunan TFF kanadakindeki kişileri arıyorum. “Konuyu siz mi anlatacaksınız yoksa Elmas mı?” diyorum, şoke oluyorlar.

“Bu ne saçma bir şey” diyorlar, ısrarla. Ben de “Madem öyle izin verin o zaman, Burak Başkan anlatsın” diyorum. “Bizden izin almasına gerek yok, varsa da verdik gitti, anlatsın bakalım, biz de merak ettik” diyorlar. İzni aldık Burak Başkan, anlatabilirsin.

NiHAT ÖZDEMiR DE ‘BUYUR ANLAT’ DEDi

Öyle ki, bu tip polemiklere pek girmeyen TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir de bu sözleri duyunca dayanamadı, dün bu topa girdi istemeden ve “Buyur anlat” dedi. Ama benim anlamadığım bu malum basın toplantısı öncesi beraberindeki iki yöneticiyle Riva’ya geldiğinde görüşme öncesi gazetecilere, “Arkadaşlar bu görüşme kapalı kapılar ardında olmayacak. Ne konuştuysak çıkışta bunları sizlerle tüm şeffatlığı ile paylaşacağım” diyen sözü veren de Burak Elmas değil miydi? Elmas’ın çıkışta yaptığı ve bugün söyledikleriyle çelişen açıklamalarına mı yoksa şimdi söylediklerine mi inanacağız?

TERiM DOSYASINI DA PAYLAŞIN!

Neymiş efendim, TFF yargı organlarında Galatasaraylılar söz konusu olduğunda cezalar üst sınırdan, başkaları söz konusu olduğunda alt sınırdan hatta onun da altından veriliyormuş. Alttan mı verilmiş, üstten mi verilmiş bilemeyiz bunu, ancak raporu görenler okuyanlar bilebilir, öyle değil mi? Bunu da öğrenmenin en güzel yolu kulüpler TFF’nin yaptığı sevk dosyasını (hakem ve temsilci raporlarını) resmi yayın organlarından yayınlar, biz de alttan mı vermişler üstten mi görürüz.

ART NiYET VAR MI GÖRELiM

Madem sayın Elmas sürekli TFF yargı organlarının Galatasaray’a karşı ön yargılı ve adaletsiz olduğundan dem vuruyor. Ve kendilerine cezaların hep üst sınırdan verildiğini söylüyor. Madem öyle o karşılığı 5 maç olan Fatin Terim dosyasını hakem ve temsilci raporlarını web

sayfasından paylaşsın. Biz de o PFDK’nın art niyetini (!) gözlerimizle görelim. Bunun için de TFF’den izin almaya gerek yok. Mesela Oğulcan Çağlayan meselesinde belgeler, kararlar çarşaf çarşaf paylaşıldı, öyle değil mi?

SINIRLARI KARIŞTIRDI

Bakalım sayın Terim kendisine 3 maç cezayı getirecek nasıl bir laf etmiş?

Başkanın dediği gibi hocaya üstten mi vermişler, yoksa konuyu alttan mı almışlar görelim?

Peki paylaşırlar mı? Raporun içeriğini bilen bir kişi olarak diyorum ki; Galatasaray Kulübü asla ve asla böyle bir topa girmez. Keşke girse... Birkaç gün öncesi “Soyunma odası koridorlarında kayıt yapan gözlemci tespit ettik” diyerek gözlemci ve temsilciyi karıştıran sayın başkan maalesef bu defa da alt sınırla üst sınırı karıştırmış.