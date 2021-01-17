Çok hücumcuyla oynamak çok pozisyon üretmiyor

Ersun Yanal, 6-0 kaybettiği Hatayspor maçının hemen sonrasında oynadığı Galatasaray maçıyla beraber ‘savunma odaklı futbol’a geçiş yaptı. Ağır eleştiriler alsa da hem puan topladı hem de felsefesinde ısrar etti. O maçın ardından oynadığı üç maçta yalnızca 1 gol yedi ve muhtemel 9 puanın 7’sini aldı. Trabzonspor karşısına da beklendiği gibi çıktı. Ekuban’ın 12. dakikada kaçırdığı penaltı ve Amilton’un kafasıyla gelen Antalyaspor golünün ardından Ersan Gülüm’ün atılması, maçın kalan kısmındaki hikayesini yazmış oldu...

67 DAKiKADA 2 POZiSYON

Antalyaspor kapanacak, Trabzonspor rakip sahada bastıracak. Gelin görün ki maçın 67. dakikasında Ekuban’ın şutundan seken topta kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme’nin pozisyonu, penaltı sonrası Trabzonspor’un ürettiği ikinci net pozisyon oldu. 55 dakikalık bölümde, 1 kişi eksik olan rakip karşısında hücumda üretim yoktu. Avcı, geriye çekilmiş ve takım halinde kapanan Antalyaspor’a karşı savunma önünde oynayan Abdülkadir Parmak ve Lewis Baker’i çıkarıp Yusuf Sarı ve Afobe’yi oyuna aldı.

TEORi VE PRATiK

Teoride hücum dozajını artırmış olsa da pratikte hücum çeşitliliğini azaltmış oldu. Yusuf sağ kenara indiğinde içeride Ekuban, Afobe, Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Nwaekeme oluyordu. İşin enteresan tarafı beşli hücum hattı ceza sahası içerisinden çıkmadı ve oyunu merkezden Hosseini kurmak zorunda kaldı. Yaratıcılığı zayıf olan bu oyuncunun yakınında kimse olmadığı için topu bir sağa bir sola verip sürekli orta kesilmesine vesile oldu. Beraberlik golü uzatmanın son dakikasında bir orta sonucu gelmiş olsa da, yapılan 40 orta olmasına rağmen 10 kişi kalan rakibe Trabzonspor’un hücumda ürettiği pozisyon sayısı yetersizdi. Belki merkezde Baker kalsa savuşturulması daha zor merkez hücumları doğurabilirdi. Afobe ile gelen gol puanları adaletli bir şekilde takımlara dağıtmış oldu.