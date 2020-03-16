Oynayanı ve izleyeni bu zevkten mahrum etmeyin

DEVAMLI söylediğimiz; futbolun bir seyir oyunu olduğudur. Bu seyiri sağlayan da taraftar dediğimiz, futbol izleyicisi dediğimiz gruplar... Öyle bir zamana denk geldik ki; Avrupa futbolu durmuşken biz belki de ligin kaderini belli edecek haftayı ev sahibi takımların bu avantajını kullanamadan geçtik. Oyunun geneline baktığınız zaman bu bahsettiğimiz taraftar psikolojisi, şartlar ne olursa olsun ev sahibi takım için bir itici güç, rakipler için bir baskıdır. Bugün bu unsurlar ortadan kalktı. Oyunun geneline baktığınızda G.Saray’ın daha istekli, daha sonuç odaklı oynadığı ve zaman zaman da sonucu değiştirecek pozisyonlar bulduğunu söyleyebiliriz.

PUANI iKi iSiM GETiRDi

Beşiktaş maçın belki ilk ve son tehlikeli atağını N’koudou ile yarattı. Muslera bu pozisyonda son derece başarılıydı. Beşiktaş’ın derbide puan kazanmasının en önemli faktörlerinden biri Sergen Yalçın’ın kanatta kullandığı Boyd ve N’koudou oldu. Galatasaray’ın gol ataklarının özellikle Mariano tarafından geldiğini düşü

nürsek N’koudou, Mariano çıkışlarını engelledi. Oradan tehlike yaşanmasına fırsat tanımadı. Keza aynı şekilde Boyd da Saracchi’nin çıkışlarına mani oldu. Zaman zaman çıktılar.

HENRY ONYEKURU SONUCU BELiRLEDi

İkinci yarıda Belhanda-Ömer değişikliği Galatasaray’a daha fazla hareketlilik daha fazla hücum etkinliği kazandırdı diyebiliriz. Ama burada en önemli faktör bence maçın sonucunu tayin eden futbolcu Onyekuru oldu. Onyekuru’nun maçın içinde o kadar önemli 3 tane pozisyonu var ki bunların bir tanesi kendisi için 2 tanesi de ki rahat pozisyonlardı maçın en net gol pozisyonu, gol olacak pozisyonlarında pas isabetini bulamadı. Temposu olan bir maçtı. Fakat tribünlerin boş olması bu hissi yaşatmıyor. Halbuki 50 bin kişi ile oynanacak bu maç, taraftara ve TV başındaki insanlara keyif verebilirdi. Her iki takımın iyi niyetle mücadele eden herhangi bir gerginlik yaratmayan oyunun bu manada ilk defa bir derbi yöneten hakemin işini kolaştırdığını da söyleyebiliriz.

GALiBiYETE YAKIN TARAF NET GALATASARAY’DI

GALATASARAY kazansaydı düşündüğü hedefe çok ciddi bir adım atmış olacaktı. Haftayı kapatırken, haftaya başladığımız görüntü dışında bir tablo ortaya çıkmadı. Galibiyete yakın olan taraf net biçimde Galatasaray’dı. Şimdi bu pazarı değerlendirecek olursak belki bu tablodan bugün itibariyle en kazançlı takım kazandığı takdirde Sivasspor olacak. Ve bugün ortaya çıkan tabloda takımlar şunu söyledi “Biz bu yarışı beraber sürdürmek istiyoruz.” Ve görünen o ki bu yarış bir müddet daha Sivas’ın kazanması halinde 4’lü devam edecek.

YALÇIN DOĞRU PLAN YAPTI

Beşiktaş, Avrupa kupalarına gidebilme yarışı veriyor. O umudunu hala kaybetmiş değil. Beşiktaş derbide kaybetseydi hem psikolojik olarak hem sıralamadaki yer olarak ciddi bir kayba uğrardı. Ama önce kaybetmemek için sonra da kazanmak için çok ciddi bir mücadele ortaya koydular. Bunu gözardı edemeyiz. Ama Galatasaray’a üstünlük sağladılar mı, onu da sağlayamadılar. Sergen Yalçın’ın bu maç için düşündüğü oyun planı esasında doğru bir planlamaydı. Gol pozisyonu vermediler mi verdiler. Tabii ki her gol atağı neticeyi getirmiyor.

BELHANDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

ZAMAN zaman teknik adamlar kalitesine inandıkları futbolcular için bu opsiyonları kullanırlar. Maç seyircili oynansaydı Fatih Hoca böyle bir başlangıç yapar mıydı tam emin değilim. Çünkü bir teknik adam hem futbolcusundan üst düzey randıman almak ister hem de bunu ne zaman nerede yapacağını düşünür. Belhanda’nın son zamanlarda tribünle ile ilişkisi iyi değildi. Peki derbide taraftar da yoktu Belhanda bunu kırabildi mi hayır, kıramadı. Bence büyük ölçüde Fatih Terim’i de hayal kırıklığına uğrattı.

EN SAĞLIKLI KARAR ERTELEME OLUR

TÜRKİYE Futbol Federasyonu bu haftaki tabloyu gördükten sonra seyircisiz kararını tekrar değerlendirmeli. Bugün bizden çok daha yoğun maç trafiği yaşayan ülkeler var. Şampiyonlar Ligi’nde UEFA Avrupa Ligi’nde, şampiyonluk yarışlarının devam ettiği ligler var. Bunlar dediğimizde dünyanın en iyi liglerinden bahsediyoruz sadece Avrupa’nın değil. Bunlar böyle karar alabiliyorsa, böyle riskli ortamda maçları oynatmıyorsa bizim de bu seyircisiz oynama kararını federasyonun mutlaka gözden geçirmesi lazım. Burada sorulacak birçok soru

var. Futbolcuların yakın teması, tribünde yakın temas, soyunma odasında yakın temas içinde olanların... Herkesin tertemiz olması lazım. Bunu kim biliyor, kimse bilmiyor. Dolayısıyla her geçen gün Türkiye’deki vaka sayısı artıyor. Futbol Federasyonu’nun hafta başında lig maçlarının erteleme kararı alması bence en sağlıklı karar olur. Madem ki hayattaki en önemli değer sağlıktır, herkesin sağlığı son derece önemlidir. Olayları yakından takip edip kulüplere de yabancı futbolcularının ülkeyi terk etmeme şartıyla erteleme kararını açıklayabilir. Bunu yapması lazım.