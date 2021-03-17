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Haber Giriş: 17.03.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Erhan’ın kaybı bizi derinden üzdü

Mustafa DENİZLİ
Mustafa DENİZLİ
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Mustafa DENİZLİ
Mustafa DENİZLİ
Erhan’ın kaybı bizi derinden üzdü

Erhan, benim milli takımda ilk oda arkadaşımdı. İzmirli olduğunu orada öğrendim. Daha doğrusu hemşehri çıktık. Milli formayı beraber terlettik.

Yıllar sonra ben G.Saray’a geldim o Almanya’ya döndü. Alp Yalman ile bir gün ”Böyle bir düşüncem var, ne dersiniz?” diye konuştuk.

O da, Münih Türkgücü’nde oynuyordu. Olumlu baktık. Türkiye’ye gelmesine sağladık. Ve bizi mahcup etmedi. İlk geldiğinde ben yardımcıydım sonra hem teknik direktör olarak çalıştık. Kendine özgü bir insan ve futbolcu kimliği vardı. Takımın başarılarında büyük pay sahibi oldu. Sonra gayet tabii ki futbol kariyerinin sonuna geldi. Sonra rahatsızlandığı ve İzmir’e gittiği haberini aldım.

Onun genç yaşta bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılması Türkiye’deki tüm futbolseverleri ve bizi derinden üzdü. Tabii ki hizmetleri hiçbir zamanı unutmayacak. Mekanı cennet olsun.

 

 

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Mustafa DENİZLİ
Mustafa DENİZLİ
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