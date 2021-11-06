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Haber Giriş: 06.11.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

VAR’da patlamış mısır keyfi!

Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
murat.tanirli@gmail.com
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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
murat.tanirli@gmail.com
VAR’da patlamış mısır keyfi!

Kabahatin en azı Halis Özkahya’nındır, çoğu ise var odasının ve diğer hakemlerin.

Halis Özkahya saatini yanlış gördü veya saatinde sorun oldu diyelim. Hatta dalgınlıkla bitirdiğini varsayalım. Yardımcı hakemler Ekrem Kan ve İlker Takpak siz ne iş yaparsınız? 4. hakem Emre Kargın, uzatma süresi olarak ne kaldırdığını bilmez misin? Peki ya VAR odası? Özgüç Türkalp ve Oğuzhan Uğurlu, Riva’ya film izlemeye mi gittiniz? Patlamış mısır da var mıydı? Halis Özkahya dışındaki 5 hakemin de uyuma ihtimaline akıl sır ermiyor.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata Oyuncular 10 dakika sonra geri döndü
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! Oyuncular 10 dakika sonra geri döndü

BUNUN SUÇLUSU KiM?

Kabahatin en azı Halis Özkahya’nındır! Çoğu ise VAR odasının ve sahadaki diğer hakemlerindir. VAR geldikten sonra bazı yardımcıların ekip ruhundan uzaklaşıp boşvermiş tavırlarının hazin göstergesidir. VAR’dakilerin özensiz, dikkatsiz ve lakayıt tavırlarının eseridir. Tüm ekip ceza almalı lakin Halis Özkahya dışındakilerin çok daha uzun süre cezalandırılması şart. Gerçi maçın spikeri Çağatay Uysal, maçın bitiş düdüğünü de Fırat aydınus’a çaldırmıştı zaten!

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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
murat.tanirli@gmail.com
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