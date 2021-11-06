VAR’da patlamış mısır keyfi!

Halis Özkahya saatini yanlış gördü veya saatinde sorun oldu diyelim. Hatta dalgınlıkla bitirdiğini varsayalım. Yardımcı hakemler Ekrem Kan ve İlker Takpak siz ne iş yaparsınız? 4. hakem Emre Kargın, uzatma süresi olarak ne kaldırdığını bilmez misin? Peki ya VAR odası? Özgüç Türkalp ve Oğuzhan Uğurlu, Riva’ya film izlemeye mi gittiniz? Patlamış mısır da var mıydı? Halis Özkahya dışındaki 5 hakemin de uyuma ihtimaline akıl sır ermiyor.

BUNUN SUÇLUSU KiM?

Kabahatin en azı Halis Özkahya’nındır! Çoğu ise VAR odasının ve sahadaki diğer hakemlerindir. VAR geldikten sonra bazı yardımcıların ekip ruhundan uzaklaşıp boşvermiş tavırlarının hazin göstergesidir. VAR’dakilerin özensiz, dikkatsiz ve lakayıt tavırlarının eseridir. Tüm ekip ceza almalı lakin Halis Özkahya dışındakilerin çok daha uzun süre cezalandırılması şart. Gerçi maçın spikeri Çağatay Uysal, maçın bitiş düdüğünü de Fırat aydınus’a çaldırmıştı zaten!