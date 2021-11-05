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Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! Oyuncular 10 dakika sonra geri döndü

#Süper Lig#Gaziantep Fk#Kasımpaşa
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata Oyuncular 10 dakika sonra geri döndü

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Karşılaşma 4 dakika daha oynandı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflarGaziantep FK - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflar
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflar

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Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta tarihi bir olay yaşandı.

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.

Mücadele Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve takımlar soyunma odalarına gitti.

SAHAYA GERİ ÇAĞRILDI

Halis Özkahya'nın son düdüğü çalmasından 10 dakika sonra soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrıldı. Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edildi.

DUŞTAN ÇIKANLAR OLDU

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Gaziantep FK ve Kasımpaşa'da bazı oyuncular, duştan çağrıldı.

MORALSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

GAZİANTEP FK'DAN PAYLAŞIM

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Hakem Halis Özkahya ikinci kez maçı bitirirken Gaziantep FK'dan 'Umarız bu kez maç gerçekten bitmiştir' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım geldi.

MAÇTAN SONRA OYUNCULARDAN AÇIKLAMA

Ryan Donk: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Uzun yıllardır Türkiye'de oynuyorum ve ilk kez böyle bir şey görüyorum"

Günay Güvenç: "Hakem de insan. Bir hata yaptı. Soyunma odasından geri çağırdı. Halis hocaya 'Sorun yok, herkes hata yapar' dedim. Kamuoyu bunu değerlendirecektir. Kendisi için belki hoş olmadı ama herkes hata yapar. Yenilsek de aynı şeyleri söyleyecektim"

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata Oyuncular 10 dakika sonra geri döndü

GAZİANTEP FK KAZANDI

Ev sahibi ekip, Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 37. dakikada Figueiredo ve 86. dakikada Caulker attı.

Erol Bulut'un öğrencilerinin puanı 15 olurken Kasımpaşa 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Fevzi Yıldırım'ın ceza sahası dışında çektiği şutu kaleci Günay Güvenç rahatlıkla kontrol etti.

32. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'li Djilobodji'nin ceza sahasına yakın noktada çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

35. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanatta gelişen atağında Yusuf Erdoğan ceza sahası içinden çektiği şut, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Umut Dilan Bozok'un çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü sağladı. Gaziantep FK'nin ceza sahasına yakın noktada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu alan Djilobodji meşin yuvarlağı kafasıyla Figueiredo'na ulaştırdı. Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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72. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahada gelişen atağında ceza sahasında topu alan Oğuz Ceylan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'den döndü. Dönen topa röveşata ile karşılık veren Oğuz Ceylan'ın şutunu kaleci kontrol etti.

87. dakikada Gaziantep FK 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Merkel'in sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa dokunan Caulker meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0.
Öte yandan maç 90 4'te hakem Halis Özkahya'nın son düdüğüyle tamamlandı. Yardımcı hakemlerin uyarısının ardından eksik kalınan zamanın oynanması için karar alındı. Soyunma odasına giden futbolcular tekrar sahaya gelerek kısa süreli ısınmanın ardından maça kaldığı yerden devam etti.

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İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Recep, Maxim, Figueiredo, Muhammet.

Kasımpaşa: Harun, Feyzi, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Eysseric, Umut.

 

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#Süper Lig#Gaziantep Fk#Kasımpaşa

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