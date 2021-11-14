VAR'da operasyon var mı?

Bayram değil seyran değil ne oldu da sezonun yarısı gelmeden MHK Talimatı’nda 3. kez revizeye gidildi’ diyerek, ‘MHK’da tehlikeli talimat oyunları’ başlıklı yazımızı 10 Kasım’da yine Hürriyet’te paylaşmıştık.

Bir sezonda 3. kez yenilenen talimatla MHK’ların (aslında tabii ki TFF’nin) sezon boyunca klasman yapabilmesine çanak tutuldu. Bir hakeme özellikle büyükler bağırıyor ise TFF, “Tamam kızmayın, aşağıya gönderiyorum!” diyebilecek. Yeni revize edilen; “MHK devre arasında ve her yarım sezon süresi içinde bir kez olmak üzere, klasman kadrolarında yeniden değerlendirme yapmaya ve belirlemeye yetkilidir” maddesi ile zemin hazırlanmış oldu.

EMRİVAKİ YAPILMIŞTI

Değişikliğinin kokusu tez çıktı... Serdar Tatlı MHK’sının sezon başında oluşturduğu VAR kadrosuna Süper Lig’den Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat, Koray Gençerler ile TFF 1. Lig’in yükünü çeken hakemlerden Emre Malok, Hakan Ceylan, ‘tercihleri sorulmadan’ gönderilmişti. Öğretmenoğlu bu emrivakiye itiraz edip Tahkim Kurulu’na başvurmuş, reddedilmişti. Fakat Serdar Tatlı MHK’sı bu 3 ismi sürpriz bir kararla atletik teste alarak düdük görevi vermeye de başlamıştı. Öğretmenoğlu, Başakşehir Kayserispor ve Tuzla-Bursa; Koray Gençerler de Büyükşehir Belediye Erzurum-Ümraniye maçında düdük çalmıştı.

SERKAN TOKAT DA PES ETTİ

Lakin 7. haftadan bu yana Koray Gençerler ve Mustafa Öğretmenoğlu’nun; 4. haftadan itibaren de Serkan Tokat’ın hiç görevi yok derken, 17-18 Kasım’da düzenlenecek olan milli ara seminerine de davet edilmedikleri cuma akşamı ortaya çıktı. Hatta Serkan Tokat’ın da hakemliği bırakmak üzere olduğu belirtildi.

SAKINCALI SONUÇLAR VE MERAK

Hakemlerin klasmanını belirlemek için devre arasını ya da sezon sonunu beklemeye gerek bırakmayan yeni MHK talimatını bir kenara koyalım...

Bir MHK, herhangi bir hakeminin performansını beğenmeyebilir. Umduğunun çok altında bulabilir. Üst üste skandal hatalar yapan hakemini devre arasında ya da sezon sonunda klasman düşürebilir, ceza verip dinlendirebilir. Bunlar kabul edilebilir gerekçelerdir.

Ancak hakemlerin en doğal ve temel hakkı olan sezon içi seminere davet etmemek sakıncalı sonuçlar ve merak barındırıyor. Konuyla ilgili olarak pek çok hakemle ve camiadaki yetkili kişilerle görüştüm. Bu noktada TFF’ye ve MHK eski başkanı sayın Serdar Tatlı’ya birkaç sorum ve tespitlerim olacak...

BU SORULARA CEVAP VERİLMEZSE ÜÇ HAKEM TÖHMET ALTINDA KALIR

1) Serdar Tatlı’nın MHK başkanlığından ayrılmadan önce VAR kadrosundaki bu üç isim (Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat, Koray Gençerler) için “VAR’ı sabote ediyorlar” minvalinde TFF’ye rapor verdiği iddiaları var. Bu iddianın sahibi ben değilim; konuştuğum pek çok hakem bunun altını çizdi. Bu rapor doğru mu? Serdar Tatlı bu şok iddiayla ilgili herhangi bir açıklama yapacak mı?

İDDİALARIN DAYANAĞI NE?

2) Bu iddia ile bu hakemlerin maçların sonucuna tesir ettikleri mi öne sürülüyor? Eğer böyle ise hangi dayanakla? VAR’da tespit edilen sakıncalı konuşmalar mı var? Söz konusu hakemlerin haklarının korunması adına bu iddialara açıklık getirilmesi şart. Cevapsız bırakılması ismi geçen hakemleri töhmet altında bırakır.

MAÇ-SEBEP AÇIKLANACAK MI?

3) Üç hakemin son VAR görevlerindeki pozisyonlar öyle abartılı ve sezon başından bu yana yaşanan skandal hatalar kategorisinde değil. Serkan Tokat’ın 4. haftada Alanyaspor-Giresunspor maçında bir çekme enstantanesi; Mustafa Öğretmenoğlu’nun Galatasaray-Göztepe maçında Alpaslan Öztürk’e atılan dirsek; Koray Gençerler’in de Hatayspor-Fe nerbahçe karşılaşmasında Kim Min-Jae’nin eline gelen top için penaltı tartışması yaşanan pozisyonlar...

Bu hakemlerin ara seminere çağrılmamasının nedeni ve Serdar Tatlı’nın raporundaki maç-sebep açıklanacak mı?

KULÜPLERİN VE KİŞİLERİN ETKİSİ OLDU MU?

4) Son dört sezondur VAR uygulanan Süper Lig’de bu hakemler yeni oluşturulan VAR kadrosuna alındı.

MHK Yönetim Kurulu, bu isimlerin VAR kadrosuna geçirilmesini onaylarken bazı kişilerin ya da kulüplerin isteği ya da baskısıyla mı onay verdi?

Hakemlerin bunca yıldır hizmet ettikleri camiayı sabote ettiklerini düşündürecek gerekçeler ara seminer öncesi kamuoyuna açıklanacak mı?

BİTECEKLERİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİLER Mİ?

5) Söz konusu hakemler şu anda VAR kadrosunda. Yani düşecekleri bir başka kategori yok. Dolayısıyla VAR kadrosundan düşürülmeleri, hakemlik kariyerlerinin sonlanmaları anlamına geliyor. Bu riski düşünemeyecek kadar akıllarını kaybetmiş şekilde VAR’da ihanet ettikleri mi düşünülüyor?

BAŞKA HAKEMLER VAR MI?

6) Sebep sadece performans ise hakem camiası içinde adil ve şeffaf davranma adına Süper Lig’deki 25 ve TFF 1. Lig’deki çok sayıda hakem arasından başarısız gidişatları nedeniyle seminere davet etmeyi düşünmediğiniz başka isimler var mı?

HUZURLA MAÇA ÇIKABİLECEKLER Mİ?

7) Bugünden sonra hangi hakem görev aldığı maça huzurla çıkabilir? Yeni MHK’nın ilk günlerinde karşılaştığı bu sorunlara karşı bir açıklaması da olacak mı? Yoksa “TFF ne derse ka bulümüzdür” mü diyorlar?

EN KISA ZAMANDA NET VE ŞEFFAF AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Futbol kalitesizliğimizin, ekonomik çöküşün, milli takımda son yıllarda yaşanan rezaletin ve kulüplerimizin Avrupa sahnesindeki hazin tablosunun ‘yegane’ sorumlusu olarak hakemleri gören yetkililerden, en kısa zamanda net ve şeffaf bir açıklama bekliyoruz.

TFF 1. LİG'DE BÜYÜK YANGIN VAR

TFF 1. Lig maçlarından öyle pozisyonlar geliyor ki gerçekten inanılmaz... A kategorisine yeni terfi eden hakemlerin sezon başlangıç performansı çoğunlukla hayal kırıklığı. En kötü karar, görmediğin bir pozisyonda tahmin ederek düdük çalmaktır. Penaltılar, kırmızı kartlar, açık ofsayt goller.

MHK, hakem klasmanlarını belirleme yönteminden ziyade eğitime ve yetiştirmeye odaklansa fevkalâde olur. Belki de 2022-23 sezonunu beklemeden VAR’ın devreye alınması düşünülebilir. 3 kere değişen MHK Talimatı gibi bir gecede karar alabilirler mesela...