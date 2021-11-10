MHK'da tehlikeli talimat oyunları

Geçen haftaki ‘TFF, ‘MHK benim oyuncağım olmaya devam edecek’ dedi’ başlıklı yazımın üzerinden bir hafta geçmeden, hakemler de yeni MHK Talimatı ile resmi olarak TFF’nin oyuncağı haline getirildi. Teknik direktör değişim hızımızla MHK Talimatı revize hızımız, maşallah neredeyse aynı! Peki bayram değil, seyran değil ne oldu da sezonun yarısı gelmeden MHK Talimatı’nda 3. kez revizeye gidildi?

TFF diyor ki; “Talimat’ın 37. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup bu değişiklik 08.11.2021’de TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.” Değişiklik yapılan 37. madde ‘Hakem, Gözlemci, Mentör ve Eğitimcilerin Kadroları Hakkında Ana Prensipler’ başlığını taşıyor. Kitapta ‘prensip’ lakin pratikte keyfiyet!

4. Fıkranın eski metni şu şekildeydi;

"Merkez Hakem Kurulu sezon başında klasmanlar ile ilgili değerlendirme yaparak klasman kadrolarını belirler. MHK, devre arasında da değerlendirme yaparak klasman kadrolarını yeniden belirleyebilir. MHK gerekli gördüğü hallerde sadece sayıca eksik kadroların tamamlanmasına karar verebilir."

8 Kasım'da yürürlüğe giren yeni metin;

“MHK sezon başında klasmanlar ile ilgili değerlendirme yaparak klasman kadrolarını belirler. MHK, devre arasında ve her yarım sezon süresi içinde bir kez olmak üzere, klasman kadrolarında yeniden değerlendirme yapmaya ve belirlemeye yetkilidir. MHK gerekli gördüğü hallerde sadece sayıca eksik kadroların tamamlanmasına karar verebilir.”

TFF aslında şunu demek istiyor;

1) Hakem klasmanları için devre arasını ya da sezon sonunu artık beklemeyeceğim. İster 15. haftada, ister devre arasında, ister 28. haftada yani paşa gönlüm ne zaman isterse klasman yaparım (Merkez Hakem Kurulu’na yaptırtırım).

2) Futbolumuzu muhasır medeniyet seviyesine çıkaran, ekonomisi muazzam, güzide kulüplerimizin ne zaman canı yanarsa, ne zaman TFF’ye saldırırlarsa, sayın kulüp başkanlarımızdan birisi rica ederse, taraftar tepkileri artarsa hemen hakemin kellesini alırım (MHK’ya aldırtırım)

MAÇ BİTER, İNFAZ YAPILIR, VE KOKART SAHADA KALIR

Her sınav sisteminin bir ölçme/ değerlendirme metodu vardır. Hakemlikte de yükselme/düşme değerlendirmesi sezon sonunda yapılır(dı). Maç performansları (gözlemci notları, zorluk dereceleri), atletik test başarısı, yabancı dil seviyesi gibi kriterler etkendi.

Son birkaç yılda önce ocak ve haziran olarak 2 ayrı dönemde klasman yapılabilme şekline evrilmişti. Şimdi ise resmen tüm sezona yayıldı. Kafası koparılacak bir hakem için devre arasına kadar bile tahammül etme sınırı kaldırılmış oldu. Yeni talimatla maç biter, infaz yapılır, kokart sahada kalır hale gelmiş oldu.

HAKEMLER ARTIK HER MAÇA ENDİŞEYLE ÇIKACAK

1) Bu talimat gökten zembille inmediğine göre ilk kime uygulamayı planlıyorsunuz? Uzun zamandır medyaya servis edilen “7 hakemin kafası koparılacak” kapsamına girenler kimler?

2) Sezon ortasında hakem klasmanı belirlemek gibi akılalmaz şekilde yürürlüğe aldığınız bu talimatın çıkış sebebi FIFA kokartlı Ali Palabıyık’ın Çaykur Rizespor-Galatasaray (3 Ekim), FIFA kokartlı Abdülkadir Bitigen’in Hatayspor-Fenerbahçe (26 Eylül) maçlarına gelen tepkilere karşı kulüplerimize şirin gözükmek mi? (Şu anda Palabıyık ve Bitigen’den haber alınamıyor. Nerede olduğunu bilenlerin MHK’ya bildirmeleri rica olunur)

3) Bu talimat değişikliğinin özellikle genç nesil hakemler üzerinde yaratabileceği tedirginliği, kaygıyı düşünemeyecek kadar empati yoksunu musunuz? Çok kötü bir performans göstermesi halinde yıllarca yükselmek için emek verdiği klasmandan bir çırpıda aşağıya gönderileceğini bilmek performansına nasıl yansıyacaktır?

4) Hakemleri hizaya sokmak için getirdiğiniz bu kuralları, TFF’nin Tahkim, PFDK gibi her daim standartsızlığı eleştirilen, AiHM tarafından tarafsız olmadığı tescillenmiş kurullarınızın üyeleri için de düşünebilecek cesarette misiniz?

SERDAR TATLI, MHK'DAN BU YÜZDEN Mİ İSTİFA ETTİ?

Yeni talimatın hakemleri klasman yükseltmek için değil, infaz için yapıldığı aşikar. Hele hele TFF 1. Lig hakemlerinin mevcut performansları ortadayken hangi terfi planı? TFF asla şunu demesin; “Hakemleri yükselterek havuzu genişletiyoruz.” Talimatın 36. maddesi 3. fıkrası der ki; “Tüm hakem ve gözlemciler, her kategorideki müsabakalara atanabilirler.”

Zaten böyle bir derdiniz olsaydı, sezon başında yine değiştirdiğiniz talimatla üst klasman kategorisini bozup, Süper Lig ve A diye ayırmazdınız. Yeni talimatı, TFF Yönetim Kurulu’nun 21.10.2021 tarihinde görüştüğü TFF sitesindeki duyuruda yer alıyor. Kim bilir belki de Serdar Tatlı’yı istifaya götüren sebep, MHK’dan sonra hakemleri de oyuncağına çevirmek isteyen bu yaklaşım olabilir. Gerçi sorun yok, bütün kıyımı bu kurulla yapabilirler.

Talimatın kimin zamanında yapıldığı önemli değil. Yürürlüğe alan ve bu talimata göre hakem kellesi alan MHK’yı tarih affetmeyecek.

KULÜPLERİMİZ HAKEMLİĞİ DE BATIRDI

Türk futbolunu maddi manevi beter duruma getiren kulüpler, hakemlik sistemini ve hakemleri de batırmayı başardılar. Daha önemlisi, bunu uygulamaya yardımcı olabilecekleri bir TFF de buldular. Kulüp başkanlarının FIFA listesi yaptığı, ‘Şu gelsin bu gitsin’ taleplerinin arttığı ve daha hazini artık kellelerin sezon içinde alınabileceği dönem geldi. Sahi, fikirlerini almak için görüştüğünüz David Elleray’a bunlardan da bahsettiniz mi? Yoksa İspanyolların bile bilmediği yapay zeka atama sistemi gibi bu kez İngiliz modeli mi geliyor Türkiye’ye?