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Son Dakika: Burak Yılmaz devri sona eriyor! Her şey 2 maç sonra belli olacak...

#Burak Yılmaz#Lille#Milli Takım
Son Dakika: Burak Yılmaz devri sona eriyor Her şey 2 maç sonra belli olacak...

Lille forması giyen milli takım kaptanı Burak Yılmaz için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, 36 yaşındaki golcünün Cebelitarık ve Karadağ maçlarının sonucuna göre milli takım kariyerini noktalayacağı öne sürüldü.

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Lille forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz'la ilgili Fransız basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Geçtiğimiz sezon takımı Lille'i şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı elde eden tecrübeli futbolcu, bu sezona ise beklenen başlangıcı yapamamış ve 15 maçta sadece 3 gol kaydedebilmişti.

Performansıyla taraftarların da tepkisini çekmeye başlayan ve Brest'le oynanan maçta ıslıklanan 36 yaşındaki golcü için milli takım dönemi sona erebilir...

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HER ŞEY 2 MAÇIN SONUCUNA BAĞLI

Fransa'nın en ünlü spor gazetesi L'Equipe, Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakma kararı aldığını öne sürdü. Cebelitarık ve Karadağ maçları için milli takım kampında bulunan tecrübeli golcünün geleceğini bu iki maçtan alınacak sonuç belirleyecek.

Eğer A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarından istediği sonuçları alamazsa, Burak Yılmaz maçların ardından milli takımı bıraktığını açıklayacak. 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı bir hayli az olan milliler eğer play-off vizesi alırsa, Burak Yılmaz play-off'larda mücadele edecek kadroda yer alacak ve Dünya Kupası sonrası milli formaya veda edecek.

Son Dakika: Burak Yılmaz devri sona eriyor Her şey 2 maç sonra belli olacak...

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YOĞUN TEMPOYU KALDIRMAKTA ZORLANIYOR

Son dönemde sakatlık sorunları da artan tecrübeli golcünün yoğun maç temposunu kaldırmakta zorlandığı ve bu nedenle milli takım kariyerine son vereceği ifade edildi.

İlk kez 12 Nisan 2006 tarihinde Azerbaycan'la oynanan hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı forması giyen Burak Yılmaz, toplamda 74 maça çıktı ve 30 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 7 maçta da 5 gol kaydetmeyi başardı.

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"LİGİN EN İYİSİ BURAK"

Fransa Ligue 1 takımlarından Angers'in savunma oyuncusu Romain Thomas, Burak Yılmaz'ın ligin en iyi forveti olduğunu söylemişti.

Burak'ın çok deneyimli olduğunu belirten Thomas, "Burak Yılmaz hala çok tehlikeli bir futbolcu. Onu hep takip ediyorum. Birçok özelliği var ve yüksek çaba gösteriyor. Takımına bağlı bir isim. İşler geçen yıla göre biraz daha kötü gidiyor. PSG ve Sevilla maçı sonrasında bir güven kaybı yaşıyor olabilir. Ancak yine de çok fazla deneyime sahip bir golcü. 36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o" ifadelerini kullanmıştı.

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#Burak Yılmaz#Lille#Milli Takım

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