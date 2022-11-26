Marifet, VAR odasına 5 hakem doldurmak değil VAR’ı bilenleri yerleştirmek

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Dünya Kupası’nda ceza sahası içindeki itme-çekmeler nedeniyle verilen penaltılar, IFAB protokolüyle uyuşmuyor. Özellikle Arjantin ile İran’ın kazandığı penaltılar, VAR’ın anayasasındaki açık ve bariz hata kapsamına asla girmiyor. Unutulmasın ki VAR en doğru kararı aramaz. “Sana göre, bana göre” sınıfında olmayacak netlikte pozisyonlarda müdahale eder.

Dolayısıyla sevgili FIFA, önemli olan VAR odasına 5 hakem doldurmak değil, nitelikli ve VAR’ı özümsemiş isimleri yerleştirmek. Hakemlere, “Ceza sahasındaki itme-çekmelerde çok hassas olunacak” mesajı verdiyseniz bu daha büyük skandal. Çünkü hem açık ve bariz hata değil, hem de bu kategoriye girip vermedikleri en az 5 penaltı sayarım. Belçika-Kanada maçında bariz penaltıda, Portekiz-Gana’da penaltıyla alakası olmayan pozisyonlarda VAR’ın davet etmemesi de ayrı dert.

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GRUPLARDAKi iLK MAÇLARIN VAR KARNESi

VAR ile değişen karar: 7 · Değişmeyen karar: 1

İptal edilen gol: 3 (ofsayt)

Verilen penaltı: 4 (2’si tutma çekme, 1’i elle oynama, 1’i faul)

1-Belçika-Kanada: Carrasco’nun elle oynaması nedeniyle Kanada’ya penaltı (Gol olmadı)

2- Almanya-Japonya: Havertz’in golü ofsayt nedeniyle iptal

3- Meksika-Polonya: Lewandowski’ye yapılan faul nedeniyle Polonya’ya penaltı (Gol olmadı)

4- Danimarka-Tunus: VAR, elle oynama nedeniyle penaltı için davet etti. Hakem öncesinde faul tespit edip penaltıyı vermedi.

5- Arjantin-Suudi Arabistan: Saud Abdulhamid’in Paredes’i çekmesine penaltı verildi.

6- Arjantin-S.Arabistan: Martinez’in golü ofsayt nedeniyle iptal.

7- İngiltere-İran: Stones’un Pouraliganji’yi çekmesine penaltı.

8- Katar-Ekvador: Valencia nın golü ofsayt nedeniyle iptal.

RENK KÖRLERiNi UNUTMAYIN

Fotoğraftaki hangi maç sizce? Şortlarındaki çizgiler dışında ayırt edebiliyor musunuz? Siyah beyaz TV’den değil, kırmızı ve yeşil renk körü insanların gözünden İsviçre-Kamerun maçı. İsviçre’nin tamamen kırmızı, Kamerun’un da tamamen yeşil formasını bu şekilde görüyorlar. İkisinin de şortları beyaz olunca takımları ayırt etmekte çok zorlanmışlar. UEFA bu konuda hassas, hatta özel bir kitap yayını mevcut. FiFA da takımları forma seçimi konusunda uyarmalı. 2009 yılında internet sitemin canlı maç sonuçları sayfasında golü atan takımın ismini, spiker Melih Gümüşbıçak’ın seslendirdiği bir program yazmıştım. Melih ağabey 400 takımın ismini büyük sabırla ses kaydı yapmıştı. O dönem Radyospor’daki programıma bağlanan bir görme engelli dinleyicim “Sayenizde canlı maç sonuçları sayfasını biz de takip edebiliyoruz, hem de Türkiye’nin en özel sesinden” diyerek bizleri çok mutlu etmişti.

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FiFA YAPTI, DARISI TFF’NiN BAŞINA

FiFA, insan hakları ihlali protestosu ve LGBT desteği hareketlere karşı takımları uyarıp, OneLove pazubandıyla çıkmak isteyen takım kaptanlarının sarı kart göreceğini açıklayınca, 7 ülkeden bu yaptırımları göze alan çıkmadı. FiFA’nın kararını onaylamamakla birlikte, bir başka açıdan bakalım: Organizasyonu düzenleyen otoritenin yaptırım gücüne çarpıcı bir örnek. Demek ki, hep kulüplerin isteğini yapmak yerine, kural ve yaptırımları belirleyerek uymayanı cezalandırmak başarılabiliyormuş. Darısı TFF’nin başına.

KATAR 2022’DEN iLGiNÇ iSTATiSTiKLER

Ronaldo, 1994’te Kamerun forması giyen Roger Milla’nın (42 yıl, 39 gün) ardından Dünya Kupası’nda gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu (37 yıl, 292 gün).

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Almanlar 26 şut çekip, yüzde 74 topa sahip olup, sadece 6 faul yaptığı maçı 1-2 kaybetti.

Fransa, şu ana kadar turnuvada en az faul yapan takım: 5

İspanyol Gavi (18 yaş), Dünya kupalarında Pele’den (1958) sonra gol atan en genç oyuncu oldu.

İspanya, Dünya Şampiyonu olduğu 2010 dahil olmak üzere önceki 3 Dünya Kupası’nda açılış maçını kaybetmişti. Şeytanın bacağını kırdı.

İspanya’nın %82 topa sahip olup 17 şut attığı, 3.52 xG ürettiği maçta Kosta Rika ne şut ne de korner atabildi. Son 8 Dünya Kupası’nda şut atamayan ilk takım oldu.

Danimarka-Tunus maçında korner yağdı: 11-9.