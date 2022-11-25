Dünya Kupası'nda İsviçre ile karşılaşacak Brezilya'da Neymar'dan kötü haber

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Brezilya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederken Neymar talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Brezilyalı yıldız, mücadeleyi tamamlayamadı.

Sırbistan'ı 2-0 yendikleri maçın 80. dakikasında kenara gelen Neymar, yerini Antony'ye bıraktı.

TİTE NET KONUŞTU

Neymar'ın sakatlık durumu hakkında açıklama yapan Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, yıldız oyuncunun Dünya Kupası'na devam edeceğini belirtirken takım doktoru ise "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız." diye konuştu.

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İSVİÇRE KARŞISINDA YOK

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Neymar'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Neymar'ın dışında ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı.