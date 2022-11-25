Enner Valencia durdurulamıyor! Hollanda-Ekvador maçında da gol attı, talihsiz sakatlık...

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2022 Dünya Kupası A grubu'nda oynanan Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Gözler, ilk maçında iki gol birden atan Enner Valencia'nın üzerindeydi.

AÇILIŞI DUBLEYLE YAPMIŞTI

Grubun ilk haftasında Katar karşısında sahaya çıkan Valencia, 16 ve 31. dakikalarda iki gol atarak karşılaşmaya damgasını vurmuştu.

SAKATLIĞI KORKUTMUŞTU

Katar karşısında ortaya koyduğu iyi performansla takdir toplayan deneyimli golcü, mücadelenin ilk yarısında sakatlık yaşayarak korkutmuştu. Oyun alanında yapılan ilk tedavinin ardından takımını yalnız bırakmayan Valencia, 77. dakikaya kadar dayanabildi ve bu dakikada yerini Jose Cifuentes'e bıraktı.

'DAHA FAZLASI OLACAK' DEMİŞTİ

Valencia, Katar maçının ardından "Bizi desteklemek için Katar'a gelen tüm Ekvadorlulara teşekkür ediyorum. Bize inandılar ve buraya kadar geldiler. Bu milli takımı oluşturan hepimiz adına hepsine, burada bulunan ailelerimize müteşekkiriz. Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Bu gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Her antrenmandan zevk alıyoruz. Her maçtan keyif alıyoruz. Bu harika bir takım. Başarıları hak ediyoruz ve daha fazlasının olacağını da biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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YİNE 11'DE BAŞLADI, GOLÜNÜ ATTI

Sakatlığını atlatan tecrübeli yıldız, Ekvador karşısında sahaya çıktı ve bir kez daha kalitesini ortaya koydu.

Ekvadorlu golcü, 49. dakikada sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Turnuvada 3 gole ulaşan Valencia, şu an için gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.

SÜPER LİG'İN DE GOL KRALI

Dünya Kupası'nda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de de gollerine devam ediyor. Ligde geride kalan 14 haftaya 13 gol sığdıran Ekvadorlu oyuncu, gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 4 gol önünde zirvede yer alıyor.

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EKVADOR'UN SON 6 GOLÜ ONDAN GELDİ

Ayrıca, Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golünü de Enner Valencia kaydetmiş oldu. 33 yaşındaki yıldız, 2014'te Honduras ve İsviçre ağlarına 3 gol göndermişti.

Valencia'nın performansı sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

TALİHSİZ SAKATLIK

Valencia, karşılaşmanın 88. dakikasında sakatlık yaşadı ve sahaya sedyeyle terk etti. Yıldız oyuncunun yerine Kevin Rodriguez dahil oldu.

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FENERBAHÇE'YE MESAJ

Maç sonu açıklamalarda bulunan Valencia, "Bugün çok fazla mücadele ettik. Bizim için çok önemli bir maçtı. Takım olarak uzun zamandır birlikte oynuyoruz. FENERBAHÇE taftarına çok selamlarımı gönderiyorum. Desteklediğiniz için teşekkürler." şeklinde konuştu.