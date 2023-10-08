Her şeye para bulunuyor da gol çizgisi teknolojisine mi bulunamıyor?

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Galatasaray-Ankaragücü maçında ‘top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?’ yangınının büyümesine ramak kalmıştı ki VAR odası köpüğü sıkıp çare oldu. 10. hafta gelmeden senaryoların, saldırıların, ithamların gırla gittiği pek Süper Ligi’mizde daha neyi bekliyoruz? Manchester City’nin şampiyon olduğu 2018-19 sezonundaki fotoğrafın benzerinin yaşanması durumunda neler olabileceğini tahayyül edebiliyor musunuz?

Liverpool’un 1 puan farkla ikinci olduğu maratonda, City deplasmanındaki 2-1’lik mağlubiyette 11 milimetrenin anlamını idrak edebiliyor musunuz?

BU iŞ PFDK DA HALLEDiLEBiLiR

Hem zamandan hem kargaşadan kurtaracak bir teknoloji. Hakemin saatine ‘gol’ ya da ‘değil’ mesajının 5 saniyede gelmesiyle VAR’da 3-5 dakika kaybedilmeyecek. Her şeye para bulunuyor da gol çizgisi teknolojisine gelince mi yok? TFF maliyeti kulüplere yıkamıyorsa, işi PFDK’da halledebilir. Sahada rakibine, hakeme ve hatta güzelim futbol oyununa karşı bu denli etik dışı davranan başka bir lig yok. Yüzüne darbe gelmez, taklalar atar.

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Ağız dolusu hakeme saydırır. Maç önü ve sonu senaryo demeci verir. Yedek kulübesinde haklı/haksız delirir, atılır. Tribünde neredeyse küfür içermeyen tezahüratı yok...

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1 HAFTADA KULÜPLERE 3 MiLYON TL CEZA KESiLDi

Son 1 haftada PFDK kararlarıyla kulüplere kesilen ceza tutarı yaklaşık 3 milyon TL. Yani haftada 100 bin Euro ceza kazancı ile 1. Lig’e bile gol çizgisi teknolojisi kurulur. Hatta cezaları katlayın ki hem önlemeye hem TFF kasasına faydası olsun. 21 ve 28 Eylül’deki PFDK kararları sayfasında toplam 78 madde ceza değerlendirmesi var.

DAHA UCUZA MAL ETMEK iÇiN HOLLANDA’YI ÖRNEK ALABiLiRiZ

11 Mart 2023 tarihli yazımda ‘VAR Light geliyor!’ başlığıyla “FIFA, daha ekonomik ve kullanımı kolay bir VAR sistemi için hazırlık yapıyor” konusunu paylaşmıştım.

Stat içinde konumlanan VAR kadrosu ve portatif kameralarla ucuz yollu VAR sistemi kurulabiliyor. Benzer şekilde ‘gol çizgisi’ çözümü de mevcut.

Hollanda Futbol Federasyonu, sezon başında statlarda kale çizgisinin sol ve sağ yanına yüksek kaliteli 4 kamera yerleştirdi ve kale çizgisinde olup biteni kaydediyor.

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Ekonomik ve faydalı çözüm. Otomatik kale çizgisi teknolojisiyle aynı olmasa da hem VAR’a hem de kulüplerimizin yönetimine çok kıymetli(!) katkısı olan sayın twitter ahalisine net görme imkanı sağlayacaktır.

KONUŞURSAM YANARIM!

Tottenham-Liverpool maçında yaşananlar hem akıl almaz hem de ibretlik! Ofsayt olmadığı çıplak gözle dahi tespit edilebilen Liverpoollu Diaz’ın golünün, önce yardımcı hakemin bayrağı, ardından da VAR onayıyla skandal iptalinin yankıları sürüyor.

Ses kayıtları da açıklandı ve VAR/AVAR ikilisinin derin uykuda olması; operatörün ise “Bekle, bekle, bekle! Sahada ofsayt verilmişti ama ofsayt değil!” çırpınışlarının, maçın tekrar başlamış olması nedeniyle çaresizliğe dönüşmesi... Ve VAR’ın panikle ‘bip’lenen sözleri...

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YA BiZDE OLSAYDI

Skor 0-0’ken iptal edilen gol ve 2-1 kaybetmenin etkisiyle Liverpool menajeri Jürgen Kloop çok sinirliydi. İngiltere Profesyonel Hakem Şirketi (PGMOL)’nin özür dilemesine ilişkin olarak da, ”Bu kadar adaletsiz bir yönetim görmedim. Manchester United-Wolves maçında da özür dilediler lakin puan geri geldi mi? Hayır! Gerisi önemli değil. Eğer maçla ilgili fikrimi beyan edersem bu bana pahalıya mâl olur” dedi.

Kuralları ve prensipleri olan, otoritenin gücünü her şeyin üstünde hissettiren medeni bir ligde sınırlar işte böyle oluyor.

Bizde olsaydı? MHK Başkanı evinin yolunu tutmuş, hakem ve VAR en az 15-20 hafta kızağa çekilmiş, taraftar TFF’ye siyah çelenk koymuş, yöneticiler ve medyadaki bazı formalılar da nefret söylemleriyle gündem yaratmıştı.

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13 DEFA ÖZÜR DiLEDiLER

İngilizler, Premier Lig’deki en skandal karar olup olmadığını tartışa dursun, abartılı örnekleri çok yaşadılar. Yanlış oyuncudan ofsayt çizildi, asisti yapan bariz ofsayttaki oyuncuya çizgi çekilmedi, kendi kendine yere düşen oyuncuya çalınan penaltıyı VAR iptal ettirmedi gibi...

Şubat 2022’de Everton-Manchester City ile başlayan silsilede, PGMOL 13 maçtan sonra özür diledi. Daha ne olsun?

BAHiSÇi HAKEMLER VE GERÇEKLER

8 pozisyonda penaltı beklentisi, bir 90 dakikaya sığar mı? Sadece Türkiye değil, Avrupa dahil olmak üzere rekor penaltı tartışması Fenerbahçe-Rizespor maçında yaşandı. Kimi hakem yorumcusuna göre 3, kimine göre 2 penaltı atlandı.

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Geleceğinden çok umutlu olduğum Cihan Aydın’ın hatalı tespitleri var lakin bu sezon MHK’nın ve Hugh Dallas’ın üzerinde durduğu ‘soft penaltı çalınmasın’ konusunda pek çok hakeme göre daha çıtası yüksek.

Bu maçta Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar gibi isimler görev alsa en az 4 penaltı düdüğü gelirdi diye düşünüyorum. Art niyetle değil, tamamen hakemlik yetisi üzerinden konuşuyorum.

LÜTFEN YAPMAYIN

Ekranlarda, dijital medyada “Hakem 5,5 gol altı olur, 4’ten fazla kart çıkmaz, penaltı olmaz gibi bahisler oynamış” gibi taraftara bir de bahis üzerinden hakem nefreti uyandırtan yorumlar da geldi. Değerli tiyatrocu ve aktör, Recep İvedik serilerinin ve Seksenler dizisinin oyuncularından İrfan Kangı ile S Sport ekranında 2 sezon eğlenceli İddaa programı da yaptım.

“Penaltı olur” oranı 2.20 ile 3.00 arası değişirken “bu maçta penaltı olmaz” oranı 1.20’lerde! Penaltı olmaz veya 5.5 gol altı seçeneklerindeki 1.20 oran için taraftara damardan ekstra zehir zerketmeye değmez.

Hakem, itham ve iftiralarınızdaki gibi bahis oynayan biri olsa 8 pozisyondan birini öylesine rahat çalar ki, en az 2.00 oranla ihya olurdu.

Yapmayın, ülke seyirci profili hakem konusunda delirtilmişken lütfen yapmayın.

Sayın Mehmet Büyükekşi, RTÜK ile görüştünüz ancak televizyon izleyen kalmadı memlekette, dijital platformlar için bir çalışmanız var mı?