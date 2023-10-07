Arda Güler'in Real Madrid'de kazandığı ücret ortaya çıktı! Rakam şaşırttı...

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Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler'in İspanya'da kazandığı yıllık ücret ortaya çıktı.

REKOR BONSEVİSLE GİTTİ

Bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.

BRÜT MAAŞLAR ORTAYA ÇIKTI

İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı. Milli futbolcunun Real Madrid'den aldığı maaş ortaya çıkarken sıralamadaki yeri ise şaşırttı.

EN AZ KAZANANLARDAN

Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre; genç futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 oyuncusundan biri oldu.

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Real Madrid'in en çok kazanan oyuncusu 24 milyon Euro ile Alman orta saha oyuncusu Toni Kross oldu.

ZİRVEDE KROSS VAR

Toni Kross'u 22.5 milyon Euro ile David Alaba, 21.8 milyon Euro ile Luka Modric ve 20.8 milyon Euroluk ücretleriyle Jude Bellingham ile Vinicius JR. takip etti.

Capology'nin derlediği listeye göre; Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan oyuncularından oldu.

Real Madrid'de Fenerbahçe'de aldığı ücretin 15 katını kazanan Arda Güler'in yıllık ücreti 5.2 milyon Euro olarak gösterildi.

Real Madrid'de futbolcuların aldığı maaşlar şöyle:

Toni Kroos : 24.3 milyon Euro

David Alaba : 22.5 milyon Euro

Luka Modric : 21.8 milyon Euro

Jude Bellingham : 20.8 milyon Euro

Vinicius Jr: 20.8 milyon Euro

Thibaut Courtois : 15 milyon Euro

Antonio Rüdiger : 14.5 milyon Euro

Aurélien Tchouaméni : 12.5 milyon Euro

Ferland Mendy : 10.4 milyon Euro

Dani Ceballos : 10.4 milyon Euro

Dani Carvajal : 10.4 milyon Euro

Lucas Vázquez : 9.3 milyon Euro

Kepa : 9 milyon Euro

Nacho : 8.5 milyon Euro

Rodrygo : 8.3 milyon Euro

Eduardo Camavinga : 8.3 milyon Euro

Federico Valverde : 8.1 milyon Euro

Brahim Diaz : 7.3 milyon Euro

Eder Militao: 7.3 milyon Euro

Fran García : 5.2 milyon Euro

Arda Güler : 5.2 milyon Euro

Andriy Lunin : 2.8 milyon Euro

Joselu : 2.5 milyon Euro

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