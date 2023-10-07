Arda Güler'in Real Madrid'de kazandığı ücret ortaya çıktı! Rakam şaşırttı...

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Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler'in İspanya'da kazandığı yıllık ücret ortaya çıktı.
REKOR BONSEVİSLE GİTTİ
Bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.
BRÜT MAAŞLAR ORTAYA ÇIKTI
İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı. Milli futbolcunun Real Madrid'den aldığı maaş ortaya çıkarken sıralamadaki yeri ise şaşırttı.
EN AZ KAZANANLARDAN
Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre; genç futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 oyuncusundan biri oldu.
Real Madrid'in en çok kazanan oyuncusu 24 milyon Euro ile Alman orta saha oyuncusu Toni Kross oldu.
ZİRVEDE KROSS VAR
Toni Kross'u 22.5 milyon Euro ile David Alaba, 21.8 milyon Euro ile Luka Modric ve 20.8 milyon Euroluk ücretleriyle Jude Bellingham ile Vinicius JR. takip etti.
Capology'nin derlediği listeye göre; Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan oyuncularından oldu.
Real Madrid'de Fenerbahçe'de aldığı ücretin 15 katını kazanan Arda Güler'in yıllık ücreti 5.2 milyon Euro olarak gösterildi.
Real Madrid'de futbolcuların aldığı maaşlar şöyle:
Toni Kroos : 24.3 milyon Euro
David Alaba : 22.5 milyon Euro
Luka Modric : 21.8 milyon Euro
Jude Bellingham : 20.8 milyon Euro
Vinicius Jr: 20.8 milyon Euro
Thibaut Courtois : 15 milyon Euro
Antonio Rüdiger : 14.5 milyon Euro
Aurélien Tchouaméni : 12.5 milyon Euro
Ferland Mendy : 10.4 milyon Euro
Dani Ceballos : 10.4 milyon Euro
Dani Carvajal : 10.4 milyon Euro
Lucas Vázquez : 9.3 milyon Euro
Kepa : 9 milyon Euro
Nacho : 8.5 milyon Euro
Rodrygo : 8.3 milyon Euro
Eduardo Camavinga : 8.3 milyon Euro
Federico Valverde : 8.1 milyon Euro
Brahim Diaz : 7.3 milyon Euro
Eder Militao: 7.3 milyon Euro
Fran García : 5.2 milyon Euro
Arda Güler : 5.2 milyon Euro
Andriy Lunin : 2.8 milyon Euro
Joselu : 2.5 milyon Euro