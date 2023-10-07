Hatayspor'un yeni yıldızı Fisayo Dele-Bashiru'dan özel açıklamalar: Volkan Demirel'in ilgisinden haberim yoktu, FaceTime'dan planlarını anlattı

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İngiliz devi Manchester City’nin altyapısında yetişen Fisayo Dele-Bashiru, mavi-beyazlıların U18 ve U23 takımlarında forma giydi. 3 sezon Championship takımı Sheffield Wednesday formasını terleten 22 yaşındaki orta saha, burada 86 maça çıktı ve 8 gol, 6 asistle oynadı. Yaz transfer döneminde Hatayspor’la 3 yıllık sözleşme imzalayan Fisayo Dele-Bashiru, Akdeniz ekibiyle çıktığı 7 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in gözde oyuncularından olan genç yıldız adayı Bashiru, Süper Lig’de gösterdiği başarılı oyununun ardından geçtiğimiz günlerde Nijerya Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha, namağlup Hatayspor’un ilk 7 haftadaki mücadelesi, bireysel performansı ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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“HATAYSPOR’A GELİRKEN TEREDDÜT YAŞAMADIM, İNSANLARA UMUT OLMAK İSTİYORUM”

Süper Lig’de daha önce Onyekuru, Victor Moses, Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo ve Emmanuel Emenike gibi Nijeryalı yıldızlar oynamıştı. Hatayspor’a transfer sürecini anlatır mısın? Bu sene ülke olarak zor bir dönemden geçtik. Hatayspor bu zorlu sürecin ardından yeniden toparlandı ve ayağa kalktı. Türkiye’ye gelirken herhangi bir tereddüt yaşadın mı?

Volkan Hoca’nın benimle ilgilendiğinden haberim yoktu. Geçen sezon öncesinde de benimle ilgileniyormuş ve beni radarına almış. Sezon bittikten sonra kendi ekibiyle ve menajerimle beraber FaceTime üzerinden görüştük. Bana planlarını anlattı. Benim nasıl iyi bir oyuncu olduğumu ve kendisinin planlarına dahil olduğumu anlattı. Yapacaklarından bahsetti. Hatayspor’u tercih etmemde Volkan Demirel’in yaklaşımı ve benim hakkımdaki görüşleri çok büyük bir faktör oldu. Hatay’daki depreme gelirsek; buraya gelirken hiçbir tereddüt yaşamadım. Burada yaşanılanları bire bir takip ettim. Hatayspor benimle ilgilendikten sonra burayı daha da çok takip ettim ve bu ekibin içinde olmak istedim. İnsanları bir nebze olsun mutlu ettirebilmek, umut olabilmek ve elimden gelenleri yapmak için Hatayspor’a geldim.

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“VOLKAN DEMİREL, AVRUPA’DA RAHATLIKLA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPABİLECEK BİR BEYNE VE OYUN BİLGİSİNE SAHİP”

Uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden teknik direktör Volkan Demirel, şimdi de teknik direktör olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve ekibinin her zaman yanında olan Volkan Demirel’in takım yönetimini yorumlar mısın?

Volkan Demirel, Türkiye’de ve dünya çapında kariyerli ve kendini göstermiş bir futbolcuydu. Ona herkesin saygısı var. Futbolculuk kariyerinde benim de ona saygım vardı. Ayrıca hoca olarak da kendisine çok büyük bir saygı duyuyorum. Bu ekibi kendisi kurdu. Hangi oyuncuları getirmek istediğini, hangi boşlukları dolduracağını kendisi seçti. Antrenmanlarda hepimizi fit bir hale getirdi. Antrenmanlar da çok iyi geçiyor. O bir şey dediği zaman herkes onu dinliyor. Antrenmanlarda hepimize saygı duyuyor. Herkes Volkan Hoca’nın dediğini yapıyor çünkü herkes onu seviyor ve saygı duyuyor. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. İyi gidiyoruz. Umarım bundan sonra daha da iyi oluruz ve bu iyi süreci devam ettiririz. Volkan Demirel, kesinlikle Avrupa’da rahatlıkla teknik direktörlük yapabilecek bir beyne, beceriye ve oyun bilgisine sahip bir hoca. Ama şu anda Avrupa’dan bir teklif gelse de gideceğini düşünmüyorum. Çünkü Hatayspor’la ve bizimle bir hedefleri var. Bence Hatayspor’daki planlarını gerçekleştirdikten sonra istediği yere gidecektir. Volkan Hoca, Avrupa’da antrenörlük yapacak potansiyele sahip birisi.

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“TRABZONSPOR MAÇINDA İNANILMAZ BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTIK VE KAZANDIK”

Süper Lig’de 7 maçta 11 puan topladınız ve şu anda namağlup durumdasınız. 7 maçlık performansınızı değerlendirip, takım olarak hedeflerinizi anlatır mısın?

Namağlup durumda olmamız bize çok büyük bir pozitif enerji veriyor. Hatta çok kolay ve rahat kazanabileceğimiz 1-2 maçta berabere kaldık, puan verdik. O maçları da kazansaydık şu an biraz daha yukarılarda olabilirdik. Şu anda bu ligde namağlup olmamız bizi daha çok odaklıyor. Böyle iyi şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Elimizden geldiği şekilde ligi en iyi sıralamada bitirmek istiyoruz. Trabzonspor maçı inanılmaz bir maçtı. Rakibimizin çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Bu yüzden Trabzonspor maçı öncesinde ve maça hazırlandığımız hafta çok motiveydik. Volkan Hoca bizi çok iyi motive etti ve Trabzonspor’un analizini iyi bir şekilde yaptırdı. Bizi iyi çalıştırdı. Takım olarak maça çıkmadan önce, “Evet! Bu maçı kazanacağız” diye birbirimizle konuşuyorduk. Maça çıktık, özgüvenimiz vardı. İyi oynuyorduk ve güzel devam ediyorduk ama sonra 2-0 geriye düştük. 2-0 geriye düştüğümüzde bile takım olarak şunu söyleyebilirdik: “2-0 oldu. Geri dönemeyiz, bırakmalıyız.” Ama böyle yapmadık. Hocamızın kenardan direktifleriyle zaten iyi oynuyorduk. Trabzonspor’dan o gece iyi oynuyorduk. Kalitemizi ve özgüvenimizi gösterdik. Kazanacağımıza inanıp, “Evet! Bu maçı çevireceğiz” diyerek 2-0’dan inanılmaz bir geri dönüşe imza attık ve kazandık.

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“SEZON BAŞINDA 10 GOL VE 5 ASİSTLİK BİR HEDEFİM VARDI. BÖYLE DEVAM EDERSEM BU HEDEFİ GEÇERİM”

Hatayspor formasıyla 7 maçta 4 gol ve 2 asistlik harika bir performansla takımına katkı sağladın. Bireysel hedeflerin nelerdir? Bu sezon kaç gol atmayı planlıyorsun?

Sezon başlamadan önce kampta kendime 10 gol ve 5 asistlik bir hedef koymuştum.Tabii bunun üzerine de çıkabilirim. Ama şu anda 7 maça bakarsak 4 gol ve 2 asistim var. Eğer böyle devam edersem bu hedefimi yakalayacağım hatta geçeceğim gibi gözüküyor. Benim için önemli olan gol atıp, asist yapmam değil. Önemli olan takım olarak galip gelmemiz.

“YAYA TOURE’Yİ ÖRNEK ALIYORUM. TOURE, KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ İDOLÜMDÜR”

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Kendine örnek aldığın bir orta saha oyuncusu var mı? Ayrıca ileride oynamak istediğin, kendine fiziksel ve mental anlamda yakın bulduğun bir lig bulunuyor mu?

Kendime örnek aldığım futbolcu Yaya Toure’dir. Toure, küçüklüğümden beri idolümdür. Yaya Toure, fiziksel olarak çok güçlü, topla hızlı, şutları olan, teknik kapasitesi yüksek bir orta sahadır. Kendimi hep ona yakın hissetmişimdir. Toure’yi idol olarak görüyorum. Şu anda aklımda başka bir ligde oynamak yok. Şu an sadece Hatayspor’a odaklandım. Burada olduğum sürece Hatayspor taraftarları ve Hatay şehri için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

İngiltere futboluyla Türk futbolunu kıyaslar mısın? Icardi, Dzeko, Tadic, Aboubakar, Nicolas Pepe gibi dünya yıldızları Süper Lig’i tercih etti. Süper Lig’deki kaliteyi değerlendirir misin?

Türkiye Ligi, çok kaliteli bir lig. Bu durum zaten Türkiye’de oynayan oyunculardan belli. İki ligi karşılaştırırsak, tabii ki Premier Lig biraz daha ağır basıyor. Çünkü oradaki fiziksel kalite, lig standartları, oyuncuların kalitesi ve lig şartları epey yüksek seviyede. İngiltere Premier Lig için dünyanın en iyi ligidir diyebilirim.

“BERTUĞ YILDIRIM’IN, DÜNYANIN SAYILI FORVETLERİNDEN BİRİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM”

Hatayspor’da bir süre beraber oynadığınız forvet Bertuğ Yıldırım’ın Rennes’e transferi hakkında ne düşünüyorsun? ‘Yerli Haaland’ lakaplı 21 yaşındaki golcünün potansiyeliyle ilgili gözlemlerin nelerdir?

Bertuğ Yıldırım, çok iyi bir oyuncu. Onunla oynamak çok zevkliydi. Tabii ki Bertuğ Yıldırım’ın gitmesini istemezdim. Kalsaydı belki onunla bu ligde çok daha başarılı işler yapabilirdik. Ama gelen teklif çok iyiydi. Doğal olarak o da yapması gerekeni yaptı. O, bu iyi teklifi değerlendirip kariyerinin önünü açmak istedi ve Rennes’e transfer oldu. Bertuğ, şu anda bile çok güçlü, hızlı, mücadeleci ve istekli bir futbolcu. Böyle devam ettiği takdirde dünyanın sayılı forvetlerinden birisi olacağına inanıyorum. Böyle çalışmaya ve kendini göstermeye devam ederse kariyerini geliştireceğine inanıyorum. Potansiyeli gerçekten yüksek olduğu için bir gün hayal ettiği ligde ve takımda oynayacağına inanıyorum.

“NİJERYA MİLLİ TAKIMI’NDAN DAVET ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM VE HEYECANLIYIM”

Bu sezon gösterdiğin harika performansla Nijerya Milli Takımı’ndan davet aldın. Neler hissediyorsun?

Nijerya Milli Takımı’ndan davet aldığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Oraya gidip elimden gelenin en iyisini yapacağım. Nijerya halkı için oynayacağım. Bunun yanı sıra Volkan Hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Milli takıma çağrılmamdaki en büyük etkenlerden birisi de Volkan Hoca oldu. Volkan Hoca, bana güvendi ve takımına aldı. Potansiyelimin farkına varıp beni sahaya sürdü. Ben de onun için elimden geleni yaptım. Gösterdiğim performansla milli takıma seçildim. Volkan Hoca’nın da bunda çok etkisi vardır, ona teşekkür ediyorum. Milli takıma seçilmek benim için bir onur oldu. Ailem de bu konuda çok sevinçli. İnşallah performansım da hep böyle devam edecek. Elimden geldiğince kendime çok iyi bakıp, performansımı iyi gösterip, Hatayspor’a ve Nijerya Milli Takımı’na elimden gelen desteği sağlayacağım.