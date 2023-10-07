Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Slaven Bilic ile görüştü!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Şenol Güneş’in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic ile temasa geçtiği öğrenildi.

Çebi’nin, 2012-13 sezonunda da siyah beyazlı takımı çalıştıran ve halen Suudi Arabistan’ın Al-Fateh Kulübü’nde görev yapan Hırvat hocayla görüşüp transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

Bilic, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra İngiltere’de West Ham, West Bromwich Albion, Watford, Çin’de Beijing Guoan ve Suudi Arabistan’da Al-İttihad takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.

Teknik direktörlük için ayrıca Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ve Mehmet Özdilek isimleri gündeme geldi. 2005-2006 yıllarında siyah beyazlı takımı çalıştıran Çalımbay, “Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız” açıklamasını yaptı.

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