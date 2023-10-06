Şenol Güneş ayrılığı sonrası Beşiktaş teknik direktörlüğü için ilk açıklama Rıza Çalımbay'dan: Seve seve gelirim...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi yönetimi ise olağanüstü seçimli kongre kararı aldı.

Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımı bugün sabah antrenmanında Burak Yılmaz çalıştırdı.

"SEVE SEVE GELİRİM"

Beşiktaş teknik direktörlüğü için ismi geçen Rıza Çalımbay, Spor Arena'ya konuştu.

Olaylar daha yeni olduğu için teklif gelmedi, konuşmadık. Beşiktaş'a seve seve giderim. Beşiktaş, futbola başladığım ve futbolu bıraktığım yer. Bütün futbol hayatım orada geçti, başka bir takımda oynamadım. O yüzden tabii ki seve seve giderim, hiçbir sorun yok.