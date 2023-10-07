Galatasaray'da Mauro Icardi rekor kırdı

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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta 1 gol atan ve 1 de asist yapan Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 Süper Lig maçında 8 gol atan ve toplamda bu sezon 12 gole ulaşan Icardi, Antalyaspor'a attığı golün ardından rekora imza attı.

Mauro Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 32 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim oldu. Zirvenin ilk sırasında ile 33 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne vardı.

Bu sezon toplam 14 maça çıkan Arjantinli yıldız, 12 gol atıp 2 de asiste imza attı.