Dünya Kupası’nda VAR’dan eser yoktu

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Gruplarda Fransa-Danimarka ve son 16’da Arjantin-Avustralya olmak üzere 2 maçta düdük çalan Polonyalı Marciniak’ın Arjantin-Fransa finalinde boy gösterdiği turnuvayı geride bıraktık. Kariyerinde ne Şampiyonlar Ligi ne de Avrupa Ligi finali olan ‘Polonyalı Collina’, hem dünya hakemliğinin geldiği noktanın, hem de turnuvalardaki gidişatın sürpriz isimler çıkarabileceğinin kanıtı oldu. Bir yanıyla da üzüntüsüyle sevinciyle hayata dem vuruyordu: Kalp rahatsızlığı nedeniyle Euro 2020’ye ayak basamayan bir hakemin, “Mesleğe veda mı ediyorum” kâbusundan, Lusail Stadyumu’nda 90 bin futbolseverin önünde belki de en unutulmaz finalde göreve yükselişi. Messi’nin muazzam kariyerini taçlandırdığı finalin Marciniak açısından en kutsal tarafı finaldeki formasını FİFA Müzesi’ne hediye etmesiydi. Hakemlik mesleğine ve dev organizasyona saygısını bir insan daha nasıl gösterebilir ki! Ego esiri ülkemizin bir ferdi olarak ayakta alkışlıyorum!

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FiFA’DAN HAKEMLERE 70 BiN DOLAR HOŞ GELDiN BONUSU

Katar’da görevlendirilen hakemlere FİFA tarafından ödenen ‘hoş geldin’ bonusu 70 bin dolar olurken; maç başı ücretler gruplarda 3 bin, sonraki turlarda 10 bin dolar oldu. VAR, yardımcılar ve 4. hakemler ise hoş geldin ücreti 25’er bin dolar alırken, maç başı olarak gruplarda 2 bin 500, sonraki turlarda 5 bin dolar kazandılar.

Davet edilen 36 hakemden 29’u düdük çaldı, 7’si 4. hakem olarak görev yaptı. En çok (4) görev alan isimler Brezilyalı Sampaio ile Meksikalı Ramos oldu.

İspanya elenince finale beklediğim Lahoz, kartların uçuştuğu (17 sarı) Arjantin-Hollanda maçındaki başarısız yönetiminin ardından Madrid’e uçuruldu.

Taylor’un 2 maçla evine dönmesi şaşırtıcıydı.

ABD’li Elfath, sempatik tavırlarıyla ve başarısıyla dikkat çeken isim oldu. 3 maçta düdük çalarken, finalin 4. hakemi olarak ödüllendirildi. Gol sevincinde formasını çıkarıp 2.sarıyı hak eden Aboubakar’ı ihraç ederken tokalaşıp gülümseyerek uğurlama anı hafızalarda yer etti.

Mısırlı Faghani başarısıyla finale aday isimlerdendi. Ancak Katarlı VAR Abdullah Al Marri’nin Portekiz-Uruguay maçındaki işgüzar davetine uyup skandal penaltıya imza atınca erken eve döndü.

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FRANSA FiNAL MAÇINDA 7 OYUNCU DEĞiŞiKLiĞi YAPIP TARiHE GEÇTi

Turnuva boyunca “Messi’nin Dünya Kupası’na kavuşması” futbolseverlerin evrene gönderdiği en büyük mesajdı. Bir kadın hakemin de ilk kez Dünya Kupası’nda maç yönetmesi de böyle bir duyguyla tanımlanabilir. Fransız Frappart, Kosta Rika-Almanya (2-4) maçıyla tarihteki yerini aldı.

Alman Siebert, Gana-Uruguay maçında VAR’ın izletmesine rağmen kararını değiştirmeyerek dikkat çekse de asıl skandal 90 dakika bitimindeydi. Uruguaylı oyuncuların tacizine kayıtsız kalıp, kırmızı kartını çıkarmayarak hakem odasına tüyünce Collina biletini kesti. FİFA’nın Uruguaylı 4 oyuncuyu disiplin kuruluna sevk etmesi eve gönderilişinin açık gerekçesi oldu. 3’ü ikinci sarı karttan, biri direkt olmak üzere 4 kırmızı kart çıktı. İngiltere sadece 1 sarı kart görerek FİFA Fair Play ödülünü kazandı.

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İFAB, 5 oyuncu değişiklik hakkına turnuvalarda uzatma süreleri için +1 ilave hakkı getirmişti. Kafa sakatlığı geçiren oyuncular için de istisna oyuncu değişikliği hakkı getirilince Fransa, finalde tüm bu hakları kullanıp 7 oyuncu değiştiren ilk takım oldu.

MiNiK AYAKLAR VE AZ KASLI KOLLAR

Yarı otomatik ofsayt teknolojisiyle ‘milimetrelerle’ goller ve penaltılar iptal edildi, minik ayaklı, az kaslı kollar avantaj sağladı! VAR’ın ‘minimum müdahale-maksimum fayda’ mottosuna da, futbolun ruhuna da yazık edildi.

Arjantin-S.Arabistan, İngiltere-İran maçlarındaki tutma-çekme penaltılarında VAR’ın müdahale etmemesi gerekirdi.

Fransa-Fas’taki Boufal-Hernandez örneği pozisyonlarda müdahale topa mı, rakibe mi ayrımını ne hakemler ne VAR’lar standart değerlendirebildi.

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Tunus-Fransa’da Yeni Zelandalı Conger, Griezmann’ın golü VAR’da incelenmeden maçı bitirdi, sonra iptal edildi.

Portekiz’de Fernandes, Fransa’da Thuram, hakemi aldatıp penaltı almaya çalıştı.

VAR’DA iFAB PROTOKOLÜ UNUTULDU

VAR odası Sarıyer-Beşiktaş minibüs hattı gibiydi, oturanlar, ayakta duranlar... Her maçta grup aşamasında 5, sonraki turlarda 6 VAR/AVAR görev yaptı. Başarının sayıyla değil, protokole bağlılıkla gelmesi gerekliliği en acı ders oldu. Sözde en iyilerin davet edildiği organizasyonda standart yoktu.

Değişen karar: 29

İzleyip değişmeyen: 2

Verilen gol: 6

Gol iptali: 10

Verilen penaltı: 10

(6’sı kaçtı)

Penaltı iptali: 1

(Ofsayt)

Penaltı tekrarı: 1

(Kaleci ihlali)

Kırmızı kart: 1