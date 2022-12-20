Arjantinli süper yıldız Lionel Messi tam bir mühendislik harikası: O, Matrix gibi | "Kylian Mbappe tahmin edilebilir, Lionel Messi asla"

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Kazanılması gereken tüm kupaları kazanan belki de yapılması en zor şeyleri çok kolaymış gibi gösteren Lionel Messi, hayatımızın son 20 yıllık kısmına damgasını vurdu. Attığı goller, oyuna bakışı, vizyonu ve zekasıyla herkesi büyüleyen Messi neden bu kadar kusursuz ve özel? Belki de onu en iyi Hırvatistan ile oynadıkları yarı final maçında Gvardiol karşısında yaptıklarıyla anlatabiliriz. Bu yazıda Messi kendiden 15 yaş küçük ve 15 cm daha uzun olan Gvardiol karşısında fiziksel dezavantajlarına rağmen patlayıcı bir tempoya, yüksek hızda bükülebilen ayaklara ve dönebilen kalçalara sahip olmanın sırrını anlatalım...

YÖN DEĞİŞTİRMEK İÇİN TASARLANDI

Messi’nin şimdilerden dünyanın en iyi genç stoperi Gvardiol‘e aslında kendisinde nelerin eksik olduğunu gösterdiği anları anlatarak başlayalım.

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Topu aldığında müthiş bir hıza ulaşan Messi ardından bir anda yavaşlıyor. Gvardiol bu özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. Ancak Messi kusursuz bir bilek ve kalça hareketiyle içeri dönüyor. Gvardiol fiziksel üstünlüğüne rağmen onu durduramıyor. Ve Messi çok kolay bir şekilde topu Alvarez‘e bırakıyor.

Dünyanın önde gelen liglerine atletizm koçu olarak danışmanlık veren Jonas Tawiah-Dodoo, “Aslında Messi anatomik olarak yön değiştirmek için tasarlandı. Uzun bir vücudu ve kısa bacakları var bu da çevik olmak için yaratıldığı anlamına geliyor” diyor.

BU ÇEVİKLİKLE BAŞA ÇIKMAK İMKANSIZ

Josko Gvardiol gibi 1.85 metre, uzun bir savunmacı için bu çeviklikle başa çıkmak hiçte kolay değil. Özellikle Messi gibi hız ve yön değişikliği kusursuz bir oyuncuya karşı. Kısa olması, ağırlık merkezinin çok daha iyi olduğu ve dönmesinin çok daha kolay olduğu anlamına geliyor. Bu özellikleri sadece bükülmesini ve dönmesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda onu itmeyi de zorlaştırıyor.

MESSİ 3 DENKLEMDEN OLUŞUYOR

Dodoo’ya göre Messi denklemi üç parçadan oluşuyor;

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1- Donanım: Kaslar, eklemler ve fiziksel özellikler.

2- Yazılım: Beyin algısı, eylem ve karar verme.

3- Sinir sistemi: Yazılımın donanımlara bağlanması

Bu üç özellik bize şunu anlatıyor Messi tüm bunları kusursuz bir şekilde birleştiriyor ve oyunun en iyisi olmayı başarıyor. Messi rakibinin mikro hareketlerini tahmin etmek ve bunlara yanıt vermek için tarama yeteneklerini kullanma konusunda kusursuz. Savunmaların arasında maksimum altı hızda ilerliyor. Onlara bir boğa güreşçisi gibi kırmızı pelerini gösteriyor ve harekete geçtiklerinde ise hızlanıyor. Bu aslında Messi’nin her alanda bir kaçış desteğine sahip olduğu anlamına da geliyor.

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MESSi MATRiX GiBi

Messi ile üç yıl boyunca Barcelona’da çalışan antrenör Robert Moreno, “O Matrix gibi. Karakterin vücudunu hareket ettirdiği ve tüm mermilerin yavaş gittiği sahneyi hatırlıyor musunuz? Benim için Messi böyle oynuyor” diyor ve devam ediyor:

“Bu yüzden Gvardiol’le karşı çıkabilmesi ve ona bir yetişkinle oynayan küçük bir çocukmuş gibi hissettirmesi normal. Geçmişte Şampiyonlar Ligi’nde Jerome Boateng’e yaptığının aynısı. Çünkü diğerlerinden daha hızlı düşünüyor. Ve düşündüğünü yapabiliyor.

Profesyonel bir oyuncu olmadım ama bazen oynadığında bir şeyler yapacağını düşünüyorsun ama düşündüğünü yapamıyorsun. O bunu yapabilir. Vücudunu istediği yere, istediği zaman hareket ettirme kapasitesine, koordinasyonuna, esnekliğine sahiptir ve bu da Gvardiol’e karşı gördüğümüzü yapabileceği anlamına gelir.”

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KYLiAN MBAPPE TAHMiN EDiLEBiLiR Lionel Messi ASLA

Moreno, Dünya Kupası’nın bir diğer yıldızı Mbappe ve Messi’ye dair de ilginç bir karşılaştırma yapıyor. “Mbappe‘yi bekleyebilir ve durdurmaya çalışabilirsiniz. Ama Messi’nin ne yapacağını bilmiyorsun. Aralarından seçim yapabileceği o kadar çok seçeneği var ki bunu hızlı bir şekilde yapıyor ve durdurması imkansız hale geliyor. Tüm bu hız enjeksiyonunu diğer birçok oyuncudan daha yavaş hareket ederek birleştiriyor.”

MESSi HAK ETTi MBAPPE BiR ARMAĞAN

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Pele, 2022 Dünya Kupası ile ilgili yorumunda Messi ve Mbappe’yi övdü. Brezilyalı efsane, “Messi, her yönüyle hak ettiği Dünya Kupası’na, ilk kez kavuştu. Mbappe’yi ise futbolun geleceği için büyük bir armağan olarak görüyorum” dedi.

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KiMSE KUPAYI SENDEN FAZLA HAK ETMiYOR

G.Saraylı Mauro Icardi, 36 yıllık özlemin bitmesinin ardından sosyal medyadan şampiyonluk ve Messi ile ilgili paylaşımda bulundu. Arjantinli futbolcu Instagram hesabından “İşte şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin” mesajı paylaştı.

MUSLERA’DAN SCALONi’YE ÖZEL KUTLAMA

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, finalin ardından Lazio’dan eski takım arkadaşı olan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni’yi tebrik etti. Muslera, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Sen dünya şampiyonusun, ne mutlu sana Lio Scaloni. Her zaman en iyisine layıksın” ifadelerini kullandı.

52 MiLYON DOLARLIK MÜTHiŞ GELiR

Arjantin Dünya Kupası’nın yanında büyük bir para ödülünün de sahibi oldu. FIFA, Tangocular’a kupadaki başarılarından dolayı toplam 42 milyon dolar öderken Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 10 milyon dolar verecek. Böylelikle Arjantin, toplamda 52 milyon dolarlık bir ödül elde etti.