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Arjantinli yıldız Lionel Messi'den bir rekor da saha dışında! Dünya Kupası son buldu ama...

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#Dünya Kupası#Lionel Messi#Arjantin
Arjantinli yıldız Lionel Messiden bir rekor da saha dışında Dünya Kupası son buldu ama...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 19:17

Dün oynanan final maçında Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek kupaya uzanan Arjantin'de Lionel Messi bir rekor da saha dışında kırdı.

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Katar düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 120 dakikalık süresi 3-3 eşitlikle biten müsabakada Arjantin, Fransa'yı penaltı atışlarında 4-2, toplamda 7-5 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Arjantin'in şampiyonluğunda şüphesiz en büyük pay, 35 yaşındaki yıldız Lionel Messi'nindi. 

Turnuva boyunca harika oyunuyla öne çıkan, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının zafere ulaşmasında büyük katkı yapan Lionel Messi, birçok rekoru kırdı, bazılarını ise egale etti. 

Dünya Kupası finalinde iki gol birden kaydeden 35 yaşındaki yıldız, final maçında tam 4 rekorun altına da imzasını attı. 

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KUPADA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU

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Dünya Kupalarında 26 müsabakaya çıkan Arjantinli yıldız, en çok Dünya Kupası maçı oynayan futbolcu unvanını eline geçirdi.

Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen 3 futbolcu

1- Lionel Messi - Arjantin (26 maç)
2- Lothar Matthaus - Almanya (25 maç)
3- Miroslav Klose - Almanya (24 maç)

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK SÜRE ALAN İSİM

Lionel Messi, karşılaşmada 24 dakikadan fazla süre alarak İtalyan Paolo Maldini'yi geride bırakıp Dünya Kupası tarihinde en fazla süre alan oyuncu unvanını da elde etti.

EN ÇOK GOLE ETKİ EDEN OYUNCU

Fransa karşısında 120 dakikalık sürede iki gol birden atan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde 13 gol ve 8 asistle en çok gole etki eden oyuncu unvanının da sahibi oldu.

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ARJANTİN'İN EN GOLCÜSÜ

Yarı finalde oynanan Hırvatistan maçında kaydettiği golle Messi, 11 gole ulaşarak Gabriel Batistuta'yı geride bırakıp Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmuştu.

Fransa maçında iki gol daha atan Lionel Messi, gol sayısını 13'e çıkararak rekorunu da geliştirdi.

PELE'Yİ DE GEÇTİ

Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, 12 golü bulunan Brezilyalı efsane Pele'yi geride bıraktı.

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DUYGUSAL AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan ve takım arkadaşlarıyla birlikte zaferi doyasıya kutlayan Lionel Messi, şampiyonluk hakkında ise duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

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İŞTE LİONEL MESSİ'NİN AÇIKLAMASI

Çok acı çektik ama başardık. Tanrı'nın bu kupayı bana vereceğini biliyordum. Tanrı'nın hediyesi oldu. Uzun zamandır, hatta hayatım boyunca benim büyük bir hayalim vardı. Kariyerime bir Dünya Kupası şampiyonluğu eklemek. Hayattan bundan daha fazlasını isteyemem ben. Öyle mutluyum ki...

MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞ DEĞİLİM

Arjantin Milli Takımı'nı bırakmış değilim. Öyle bir karar almadım. Devam etmek istiyorum. Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum.

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ŞU KUPAYA BİR BAKIN!

Şu kupaya bir bakın! Bu ne güzelliktir... Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım.

TURNUVA BİTTİ, REKOR BİTMEDİ

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Arjantinli yıldız, turnuva sonrasında da rekorlarına devam etti. 

Arjantin'le Dünya Kupası'nı havaya kaldırarak kariyerindeki eksik parçayı tamamlayan Messi, sosyal medyada da rekor kırdı.

SON REKOR SOSYAL MEDYADA

Lionel Messi'nin, kupanın kazanılmasının ardından Instagram'dan yaptığı "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum." paylaşımı, 45.317.321 beğeni alarak en çok beğeni alan sporcu paylaşımı rekorunu kırdı.

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#Dünya Kupası#Lionel Messi#Arjantin

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