2022 Dünya Kupası'nın epik Arjantin - Fransa finaline damga vuran şok iddia! "Virüs değil, kasten zehirlediler"

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

Arjantin'in gollerini 23. ile 109. dakikalarda Lionel Messi ve 36. dakika Angel Di Maria kaydederken, Fransa’nın gollerini ise 80., 81. ve 118. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan takım oldu.

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İLK DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin, Lionel Messi’nin de yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Lionel Messi, kariyerindeki 2’nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Lionel Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

KYLIAN MBAPPE’DEN HAT-TRİCK

2022 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kylian Mbappe, attığı 3 gol ile yıldızlaştı. Mbappe, Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ

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Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olan Lionel Messi, Fransa'yı penaltı atışlarında 4-2'yle geçtikleri karşılaşmada birçok ilke imza attı. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Fransa karşısında süre alıp goller atarak yeni rekorların sahibi oldu.

Hırvatistan maçında Lothar Matthaus'un en çok Dünya Kupası maçı oynayan oyuncu rekorunu egale eden Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte rekorun sahibi oldu. Dünya Kupalarında 26 müsabakaya çıkan Arjantinli yıldız en çok Dünya Kupası maçı oynayan futbolcu unvanını eline geçirdi.

EN ÇOK SÜRE ALAN, EN ÇOK GOLE ETKİ EDEN, ARJANTİN'İN EN GOLCÜSÜ...

Lionel Messi, karşılaşmalarda 24 dakikadan fazla süre alarak İtalyan Paolo Maldini'yi geride bırakıp Dünya Kupası tarihinde en fazla süre alan oyuncu unvanını da elde etti. Fransa karşılaşmasında penaltıdan ağları havalandıran Lionel Messi, 13 gol ve 8 asistle en çok gole etki eden oyuncu unvanının da sahibi oldu.

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Yarı finalde oynanan Hırvatistan maçında kaydettiği golle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakıp 13 gole ulaşarak Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmuştu. Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, 12 golü bulunan Brezilyalı efsane Pele'yi geride bıraktı.

FRANSA MİLLİ TAKIMINI KASTEN ZEHİRLEDİR İDDİASI

Cristiano Ronaldo ile olan yakınlığıyla bilinen dünyaca ünlü gazeteci Piers Morgan, Arjantin - Fransa finali oynanırken geceye damga vuran bir iddia ortaya attı. Fransa'nın rakibi karşısında 2-0 geride olduğu ve oyuna ortak olamadığı anlarda paylaşım yapan Morgan, Fransız futbolcuların kasten zehirlendiğini öne sürdü.

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Yarı final aşamasından bu yana deve gribi şüphesiyle zor günler geçiren Fransa'da herhangi bir virüs problemi yaşanmadığını ifade eden Morgan, "Olay virüs değil, açıkça görülüyor ki Fransa milli takımı kasten zehirlenmiş" ifadelerini kullandı. Yüz binlerce görüntülenme alan söz konusu paylaşım yaklaşık 13 bin retweet edilirken, 50 bine yakın kez favorilere eklendi.

İRONİ Mİ YAPTI?

Piers Morgan'ın bu iddiası bir grup sosyal medya kullanıcısı tarafından ironi olarak kabul edilse de skandal söylentinin dünya basınında geniş yer bulmasının ardından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayarak iddiasını sürdürmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

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"MESSI AĞLAYACAK" DEDİ AMA...

Öte yandan Piers Morgan, karşılaşma öncesine bulunduğu tahminde yanıldı. İngiliz gazeteci, Fransa'nın Arjantin'i 3-1 mağlup edeceğini ve Messi'nin maç sonu ağlayacağını söylemişti. Morgan ayrıca Mbappe'nin iki gol atacağını ve Griezmann'ın da maçın adamı olacağını savunmuştu.

FRANSA CEPHESİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Final mücadelesi öncesinde Fransa'da hastalık sıkıntısı yaşanmıştı. Rahatsızlıkları sebebiyle yarı finaldeki Fas maçını kaçıran Rabiot ve Upamecano'nun ardından Coman'da da benzer belirtiler saptandığı belirtilmişti. Rabiot ve Upamecano, Fas maçından önce salgın tehlikesinden ötürü takımdan ayrı tutulmuştu. Bu oyunculara Coman da eklenmişti.

Fransız basınına göre futbolculardan Raphael Varane ve İbrahima Konate Cuma sabahı soğuk algınlığı belirtileri ile uyanmış ve sağlık ekibi bunun, kupa boyunca takımı etkileyen Deve Virüsü’nün etkisi olabileceğini belirtmişti. Daha sonra Adrien Rabiot, Dayot Upamecano ve Kingley Coman’da da benzer görüldüğü ancak en çok etkilenen ismin Konate olduğu ifade edilmişti. Öyle ki yıldız oyuncu Cuma günkü antrenmanı yarım bırakmıştı.

Hastalığın sebebi şu anda net olarak bilinmezken Fransa sağlık heyeti deve gribinden şüpheleniyor. Ancak Katar'ın sıcak ikliminden dolayı stadyumlarda kullanılan havalandırma sistemlerinin de hastalığa neden olabileceği tartışılıyor.

DEVE GRİBİ (MERS VİRÜSÜ) NEDİR?

Deve Gribi (Mers Virüsü) Orta Doğu Solunum Sendromu olarak adlandırılmakta. Katar'da son 10 yılda çok sayıda insan bu salgın sebebiyle hayatını kaybetti.

Ender olarak görülse de ölüme neden olan solunum yolu rahatsızlığı olarak tanımlanmakta olan DEVE GRİBİ, enfekte olduğu her 100 insandan 35’ini öldürmektedir.

RONALDO RÖPORTAJIYLA ÜNÜNE ÜN KATTI

Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olan Piers Morgan, Portekizli futbolcunun tarihe geçen röportaj serisine imza atan gazeteci olarak geçtiğimiz günlerde ününe ün kattı. Manchester United hakkında zehir zemberek ifadeler kullandığı röportajı Piers Morgan'a veren Ronaldo, sansasyonel demeçlerinin ardından kulüpsüz kalmıştı.

RONALDO SOYUNMA ODASINDA MESAJ ATMIŞTI

2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Portekiz'in Uruguay ağlarına gönderdiği gol futbol dünyasını ikiye bölmüştü. Tartışmalı golün başrolü Cristiano Ronaldo, Uruguay maçının ardından söz konusu pozisyonda topa dokunup dokunmadığını Piers Morgan'a mesaj atarak açıklamıştı.

Fox Soccer'da yorumculuk yapan Alexi Lalas, Piers Morgan ile arasında geçen konuşmayı ve Cristiano Ronaldo'nun mesaj attığı bilgisini yayında izleyicilerle paylaşmıştı. Lalas, "Bence gecenin haberi, Cristiano Ronaldo'nun topa dokunduğunu iddia etmesine rağmen skorun ona yazılmaması. Az önce Piers Morgan ile birlikteydim ve Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını söyledi. Ronaldo, topa dokunduğuna inanıyormuş." demişti.

O POZİSYONDA NE OLMUŞTU?

Portekiz'in Uruguay karşısında 54. dakikada bulduğu gol ise tartışma konusu olmuştu. Bruno Fernandes'in ortasında topa yükselen Cristiano Ronaldo hamle yaparken top ağlarla buluşmuştu. Gol sonrası Portekizli oyuncular Cristiano Ronaldo'ya doğru koşmuştu. FIFA ilk olarak golü Ronaldo'ya yazarken daha sonra değişikliğe giderek golü Bruno Fernandes'e yazmıştı.

TEDARİKÇİ FİRMA ÖLÇÜMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan The Athletic'e konuşan tedarikçi firma yetkilisi, akıllı top teknolojisine dikkat çekerek yapılan ölçümlerde Cristiano Ronaldo'nun söz konusu pozisyonda müsabaka topuna herhangi bir teması olmadığını tespit ettiklerini duyurmuştu.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Al Rihla isimli resmi müsabaka topunda bulunan Connected Ball teknolojisi sayesinde Uruguay ağlarına giden golde Cristiano Ronaldo'nun topa kesinlikle hiçbir şekilde temas etmediğini tespit edebildik. Topa herhangi bir dış temas ölçümlemedik. Topun içerisindeki sensörler yüksek doğruluk payıyla analiz yapmamıza olanak sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.