İngilizlerden tarihi manşet | Serena Williams: Kalp krizi geçirirsem sebebi Dünya Kupası

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Futbol tarihinin en heyecanlı mücadelesine sahne olan Arjantin-Fransa maçı tüm dünyada gündemin 1 numarasıydı. Maç öncesinde, sırasında ve sonrasında Messi, Mbappe, FIFA World Cup hashtag’leri ile 6 milyon civarında tweet atıldı. Messi hakkında atılan tweetlerin büyük bölümünde, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’ya da gönderme yapıldı. Daily Mail gazetesi, Ronaldo’nun yanı sıra Pele ve Diego Maradona ile kıyaslanan Messi’nin 2022 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla futbol tarihinin en iyisi olduğunu iddia eden bir başlık attı: “Tartışma bitti! Messi tüm zamanların en iyisi.”

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TÜM DÜNYA FİNAL MAÇINDAKİ MÜCADELEYİ AYAKTA ALKIŞLADI

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, “Futbol Messi’nin hakkını verdi” başlığını atarken, İtalyan La Gazetta dello Sport, “Arjantin dünya şampiyonu. Messi sonunda Diego Maradona’ya katıldı” ifadesini kullandı. Fransız L’Equipe, “Lionel Messi Dünya Kupası’nı kucakladı”, İngiliz BBC, “Arjantin kazandı! Onlar başardı”, Arjantin’den Ole, “Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler” başlıklarını kullandı. Medya organlarının yanı sıra dünyaca ünlü futbolcular ve tenisçiler bile Messi’yi göklere çıkarırken, Arjantin Milli Takımı’nı ve tarihi finaldeki mücadeleye övgüler yağdırdı. İşte o ünlü isimler ve attıkları tweetler:

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SERENA WİLLİAMS: KALP KRİZİ GEÇİRİRSEM SEBEBİ DÜNYA KUPASI

Juan Mata (Galatasaray): Futbolu seviyorum. Declan Rice (West Ham): Messi... En iyisi. Jesse Lingard (Nottingham Forest): Messi tüm zamanların en iyisi. Merih Demiral (Atalanta): Futbol bu. Andy Murray (Tenisçi): Lionel Messi tüm zamanların en iyi atleti mi? Ne adam ama! Serena Williams (Tenisçi): Eğer kalp krizi geçirirsem sebebi Dünya Kupası. Gary Lineker (Eski futbolcu): Tebrikler Arjantin bunu hak ettin. Messi bunu hak ettin. Jack Grealish (Manchester City): Ne görüyorum! Mesut Özil (Başakşehir): Benzema yoksa, parti de yok.

13- Arjantin tarihinin Dünya Kupası’ndaki en golcüsü

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98-Arjantin Milli Takımı ile en çok gol atan futbolcu.

19-Dünya Kupası’nda sahaya en çok kaptan çıkan futbolcu.

18- Milli takımlarda 2022 yılında en golcü futbolcu.

26-Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcu.

PENALTIDA MARADONA’YA SELAM GÖNDERDi

Lionel Messi, Fransa maçında adeta Arjantin’in bir başka futbol efsanesi Diego Maradona’ya selam niteliği taşıyan bir penaltı vuruşu yaptı. 3-3 biten karşılaşma sonrasında geçilen penaltı atışlarında Arjantin adına beyaz noktaya gelen ilk isim olan Messi, Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’ndaki penaltı vuruşunun birebir aynısını yapıp, kaleciyi ters köşe yapıp topu filelere gönderdi.

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DESCHAMPS: CANIMIZ ÇOK YANIYOR

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Arjantin’e penaltılarla kaybettikleri Dünya Kupası finali sonrası, “İlk 60 dakika hiçbir şeyi doğru yapamadık. Kalite ve cesaretle her şeyi dengeledik. Elimizden geldiğince çabaladık. Penaltılara kadar maçı taşıdık. Çok büyük zorlukları aştık. Son 4 gündür birçok sıkıntı yaşadık. Hastalıklar bizi çok etkiledi. Kaybetmeyi kabullenmek çok zor. Hayal kırıklığımız çok büyük. Canımız çok yanıyor”dedi.

DÜNYA YILDIZLARI FiNALi STATTA iZLEDi

Katar’daki Lusail Stadı’nda oynanan Arjantin-Fransa maçını spor, siyaset ve iş dünyasının ünlü simaları da tribünden izledi. Futbolculardan Paul Pogba, Zlatan İbrahimovic, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, tenisçi Novak Djokovic, eski futbolcu David Beckham, karma dövüş sanatlarının şampiyon sporcusu Khabib Nurmagomedov ve ABD’li iş insanı Elon Musk da mücadeleyi stattan takip etti. Bu arada sakatlığı nedeniyle Fransa kadrosunda yer almayan Karim Benzema ile eski futbolculardan Zinedine Zidane, Laurent Blanc ve Michel Platini’nin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan gelen ‘başkanlık uçağıyla finale gitme’ teklifini reddettiği iddia edildi.