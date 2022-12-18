Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi üç rekor birden kırdı

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Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olan Lionel Messi, Fransa karşısında yeni rekorların sahibi oldu.

Zorlu maçta kozlarını paylaşan Fransa ve Arjantin, tarihlerindeki 3. Dünya Kupası zaferi için mücadele ediyor.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Fransa karşısında süre alarak yeni rekorların sahibi oldu.

Hırvatistan maçında Lothar Matthaus'un en çok Dünya Kupası maçı oynayan oyuncu rekorunu egale eden Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte rekorun sahibi oldu.

EN ÇOK MAÇ OYNAYAN OYUNCU

Dünya Kupalarında 26 müsabakaya çıkan Arjantinli yıldız en çok Dünya Kupası maçı oynayan futbolcu unvanının sahibi oldu

Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen 3 futbolcu

1- Lionel Messi - Arjantin (26 maç)

2- Lothar Matthaus - Almanya (25 maç)

3- Miroslav Klose - Almanya (24 maç)

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EN ÇOK SÜRE ALAN MESSI

Lionel Messi, karşılaşmada 24 dakikadan fazla süre alarak İtalyan Paolo Maldini'yi geride bırakıp Dünya Kupası tarihinde en fazla süre alan oyuncu unvanını da elde etti.

EN ÇOK GOLE ETKİ EDEN OYUNCU

Fransa karşılaşmasında penaltıdan ağları havalandıran Lionel Messi, 12 gol ve 6 asistle en çok gole etki eden oyuncu unvanının da sahibi oldu.

ARJANTİN'İN EN GOLCÜSÜ

Yarı finalde oynanan Hırvatistan maçında kaydettiği golle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakıp 12 gole ulaşarak Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmuştu.

PELE'Yİ YAKALADI

Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 12'ye çıkan Messi, Brezilyalı efsane Pele'nin 12 gollü rekorunu da egale etti.

KLOSE'Yİ YAKALAYABİLİR

Arjantin'in Fransa'yı penaltılar haricinde mağlup etmesi halinde Messi, 17 galibiyete ulaşıp Miroslav Klose'nin en çok Dünya Kupası galibiyeti elde eden oyuncu rekoruna ortak olacak.