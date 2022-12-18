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Son Dakika: 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin! Fransa penaltılarda kaybetti

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#Dünya Kupası#Dünya Kupası Finali#Dunyakupasi
Son Dakika: 2022 Dünya Kupasında şampiyon Arjantin Fransa penaltılarda kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 20:55

Arjantin, 90 dakikası 2-2 ve uzatma devreleri 3-3 tamamlanan 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya penaltılarda 4-2'lik üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

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Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi penaltılarla kazanan Arjantin, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

ARJANTİN İYİ BAŞLADI

Mücadelenin 23. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Arjantin, 36. dakikada Di Maria ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Güney Amerika ekibi, 70 dakika boyunca rakibine şut imkanı verdi.

MBAPPE İLE GERİ DÖNÜŞ

Fransa, 82. dakikada Mbappe'nin penaltı golüyle umutlanırken yalnızca 2 dakikada sonra bir kez daha yıldız futbolcu sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı.

YİNE MESSI VE MBAPPE SAHNE ALDI

Uzatmaya giden maçın 108. dakikasında Lionel Messi takımını yine öne geçirirken son sözü 118. dakikada Mbappe penaltıdan söyledi.

PENALTILARDA KAZANAN ARJANTİN

Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Arjantin, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı.

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İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.

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