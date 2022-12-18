Son Dakika: 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin! Fransa penaltılarda kaybetti

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Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi penaltılarla kazanan Arjantin, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
ARJANTİN İYİ BAŞLADI
Mücadelenin 23. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Arjantin, 36. dakikada Di Maria ile farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Güney Amerika ekibi, 70 dakika boyunca rakibine şut imkanı verdi.
MBAPPE İLE GERİ DÖNÜŞ
Fransa, 82. dakikada Mbappe'nin penaltı golüyle umutlanırken yalnızca 2 dakikada sonra bir kez daha yıldız futbolcu sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı.
YİNE MESSI VE MBAPPE SAHNE ALDI
Uzatmaya giden maçın 108. dakikasında Lionel Messi takımını yine öne geçirirken son sözü 118. dakikada Mbappe penaltıdan söyledi.
PENALTILARDA KAZANAN ARJANTİN
Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Arjantin, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı.
İLK 11'LER
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.