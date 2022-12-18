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2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin kupasını aldı! Messi ve tarihi anlar...

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Arjantin#Fransa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 22:08

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin kupasına kavuştu.

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FIFA 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransayı penaltı atışları sonrası mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon Arjantin’e kupası takdim edildi.

2/72022 Dünya Kupasının şampiyonu Arjantin kupasını aldı Messi ve tarihi anlar...

Ödül töreni öncesi kupayı 1985-1990 yılları arasında Arjantin forması giymiş ve aynı zamanda 1986 yılındaki Arjantin Dünya Şampiyonluğu kadrosunda yer alan isim Sergio Batista getirdi.

3/72022 Dünya Kupasının şampiyonu Arjantin kupasını aldı Messi ve tarihi anlar...

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi.

4/72022 Dünya Kupasının şampiyonu Arjantin kupasını aldı Messi ve tarihi anlar...

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messiye Katarın geleneksel kıyafetini giydirdi.

5/72022 Dünya Kupasının şampiyonu Arjantin kupasını aldı Messi ve tarihi anlar...

Öte yandan Arjantin, finalde Fransa’yı yenerek kupayı 3üncü kez kazandı. Arjantin, daha önce 1978 ve 1986 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü.

6/7TURNUVANIN ENLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

TURNUVANIN ENLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Kupa seremonisi öncesinde 2022 Dünya Kupasında en iyi genç oyuncu, altın eldiven, altın ayakkabı ve altın top ödüllerini kazanan isimler şöyle:

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Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu: Enzo FernandezAltın Eldiven: Emiliano MartinezAltın Ayakkabı Kylian MbappeAltın Top: Lionel Messi

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#Dünya Kupası#Arjantin#Fransa