Arjantin-Fransa maçına damga vuran hareketler! Önce Messi yaptı, Mbappe intikam aldı

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Arjantin'in penaltılarla Fransa'yı mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nı kazandığı finalde Messi ve Mbappe'nin hareketleri dikkat çekti.

GOLDEN SONRA MBAPPE'YE HAREKET

Karşılaşmanın 23. dakikasında takımını penaltıdan öne geçiren golü atan Lionel Messi, sevincini takım arkadaşlarıyla kutladı. Devamında Fransızların kulübesine doğru yönelen Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı.

MBAPPE İNTİKAMINI ALDI AMA

Mücadelenin 80 ve 82. dakikasında attığı 2 golle maçı uzatmalara götüren Kylian Mbappe de takım arkadaşı Messi'ye aynı şekilde karşılık verdi.

HAT-TRICK YETMEDİ

Karşılaşmanın 118. dakikasında attığı golle maçı penaltılara da taşıyan Mbappe'nin hat-trick'i zafere yetmedi.

56 YIL SONRA İLK KEZ

Opta'nın verilerine göre; Arjantin filelerine üç gol gönderen Kylian Mbappe, Geoff Hurst'ün (1966 vs Almanya) ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu

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