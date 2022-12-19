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Lionel Messi kupa töreninde şaşkınlığını gizleyemedi! Katar Emiri'nden 'bişt' sürprizi

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#Messi#Bişt#Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
Lionel Messi kupa töreninde şaşkınlığını gizleyemedi Katar Emirinden bişt sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 08:42

2022 Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen kupa töreninde Arjantin'e kupası takdim edilirken Lionel Messi'ye giydirilen kıyafet tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messi’ye Katar’ın geleneksel kıyafeti bisht giydirdi.

Dünya futboluna damga vuran Messi, koleksiyonundaki en büyük eksiği sonunda tamamladı. Kariyerinin son Dünya Kupası’na Katar’da çıkan Arjantinli süperstar, yıllardır hayalini kurduğu en büyük kupayı da kazanmayı başarırken tören sırasında Katar Emiri'nin kendisine bişt vermesi sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

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Lionel Messi kupa töreninde şaşkınlığını gizleyemedi Katar Emirinden bişt sürprizi

Bişt nedir?

Katar'ın farklı renk ve süslemelerde hazırlanan geleneksel kıyafeti, özel ve resmi günlerde sıkça tercih edilen kostümler arasında yer alıyor. Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor. Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt, özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Messi#Bişt#Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani

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