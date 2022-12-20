Yok artık Lionel Messi! Arjantinli yıldız bir kez daha dünyayı şaşırtmak istiyor...

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2022 Dünya Kupası finalinde son şampiyon Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin'de zafer coşkusu yaşanırken en büyük pay Lionel Messi'nin oldu.

Fransa ile oynanan final maçında tam 4 rekor birden kırarak ulaşılması zor bir başarının altına imzasını atan Lionel Messi, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına Dünya Kupası'nı getiren isim oldu.

Kırdığı birçok gol ve asist rekorunun yanı sıra, Arjantinli yıldız, çıktığı maç sayısıyla da zirvede yer aldı.

26 MAÇLA ZİRVEDE

Toplam 5 Dünya Kupası'nda 26 müsabakaya çıkan Arjantinli yıldız, en çok Dünya Kupası maçı oynayan futbolcu unvanını sahibi oldu.

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Lothar Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek Messi'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla üçüncü, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla dördüncü sırada yer aldı.

Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler ise 21'er maçla,Messi, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi takip etti.

4 İSİM 5'ER KEZ DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALDI

Turnuvada en çok görev alan birinci oyuncu konumundaki Lionel Messi, Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da Alman Lothar Matthaeus, İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor.

Diğer futbolcularından farklı olarak Gianluigi Buffon, 1998'deki turnuvada İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.

DEVAM SİNYALİ VERMİŞTİ

Copa America'nın ardından Dünya Kupası'nı da kaldıran Lionel Messi, milli takımdaki geleceği hakkında verdiği bir demeçte henüz emeklilik gibi karar almadığını, futbol oynamaktan keyif aldığını ifade etmişti.

Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceğine ilişkin bir başka Arjantin efsanesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

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JORGE VALDANO'DAN MESSİ İTİRAFI

1986 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda yer alan Jorge Valdano, Lionel Messi ile yaptığı röportajın perde arkasını anlattı.

Jorge Valdano, Messi'nin kendisine bu yıl kupayı kazanmaları halinde 2026 yılında da milli formayı giyebileceğini söylediğini öne sürdü.

İLK OLMAK İSTİYOR

Cadena Cope'a konuşan Valdano, "Onunla kamera arkasında konuştuk. Beşinci kez Dünya Kupası'nda oynayacağını ve hiçbir futbolcunun 6 turnuvada oynamadığını söyledi. Bana, 'Eğer dünya şampiyonu olursam bir sonraki Dünya Kupası'na kadar oynamaya devam edeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

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39 YAŞINDA OLACAK

Lionel Messi bir sonraki turnuvada oynaması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olacak.

ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi 39 yaşında olacak.