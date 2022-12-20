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Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'e coşkulu karşılama! Messi ve arkadaşları büyük tehlike atlattı

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#Messi#Arjantin#Dünya Kupası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 12:40

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, başkent Buenos Aires'e kaptan Messi önderlğinde iniş yaptı. Yerel saatle gece saatlerinde inen takımı milyonlarca taraftar karşıladı. Üstü açık otübüsle halkı selamlayan Messi ve arkadaşları yolda büyük bir tehlike atlattı.

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2022 Dünya Kupası'nde Fransa ile oynadığı tarihi finali kazanarak 36 yıl sonra kupaya uzanan Arjantin Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılandı.

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"100 BİNİ AŞKIN KİŞİ UÇAĞI TAKİP ETTİ"

Dün Doha'dan kalkan ve önce Roma aktarmalı olarak başkent Buenos Aires'e doğru yola çıkan Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan uçağı online uygulamadan 100 bini aşkın kişi canlı takip etti.

Dünya Kupasını kazanan Arjantine coşkulu karşılama Messi ve arkadaşları büyük tehlike atlattı

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ, 1 MİLYONU AŞKIN TARAFTAR MEYDANLARI DOLDURDU

Fransa maçının bitimiyle Buenos Aires Dikilitaşı Meydanı'nda toplanan Arjantinli taraftarların büyük coşkusu Pazartesi günü boyunca devam etti. Ülkede dün ve bugün resmi tatil ilan edildi.

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Buenos Aires Dikilitaşı Meydanı'nda bir milyonu aşkın insan maçın bitiminden itibaren kesintisiz şekilde tarihi zaferin tadını çıkarmaya devam etti.

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FOTO GALERİ | Dünya şampiyonu Arjantine coşkulu karşılamaFOTO GALERİ | Dünya şampiyonu Arjantin'e coşkulu karşılamaHaberi görüntüle

UÇAK YEREL SAATLE 03:00'TE İNİŞ YAPTI

Messi ve arkadaşlarını taşıyan uçak, Buenos Aires'te taraftarların üzerinden birkaç kez tur attıktan sonra yerel saatle 03:00 sularında havalimanına iniş yaptı. Havalimanında da binlerce taraftar Dünya şampiyonu olan takımlarını bekliyordu. Uçaktan ilk olarak kupayla birlikte Lionel Messi indi. Arkasından ise teknik direktör Scaloni onu takip etti.

Dünya Kupasını kazanan Arjantine coşkulu karşılama Messi ve arkadaşları büyük tehlike atlattı

Havalimanındaki taraftarları selamlayan takım, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse geçti ve şehir turu başladı.

YOLDA KAZANIN KIYISINDAN DÖNDÜLER

Üstü açık otobüsün arka bölümünün yüksek kısmında oturan Messi, Di Maria, Otamendi, Parades ve De Paul büyük tehlike atlattı. Elektrik kablolarını son anda fark ederek eğilen 5 futbolcu kazanın kıyısından döndü. Bu anda Dünya Kupası da Messi'nin kucağındaydı. Kablolara temas eden Parades'in taktığı şapka otobüsten düştü.

MEYDANDA TARAFTARLA BULUŞTULAR

Havalimanından üstü açık otobüsle yola çıkan ve şehri selamlayan Arjantin Milli Takımı, Buenos Aires Dikilitaşı Meydanı'nda kendilerini bekleyen bir milyonu aşkın taraftarla buluştu. Meydanın kuşbakışı fotoğrafları ise sosyal medyada en çok paylaşılan görseller oldu.

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Dünya Kupasını kazanan Arjantine coşkulu karşılama Messi ve arkadaşları büyük tehlike atlattı

Dünya Kupasını kazanan Arjantine coşkulu karşılama Messi ve arkadaşları büyük tehlike atlattı

Dünya Kupasını kazanan Arjantine coşkulu karşılama Messi ve arkadaşları büyük tehlike atlattı

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#Messi#Arjantin#Dünya Kupası

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